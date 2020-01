Conheça Matías Viña, novo lateral-esquerdo do Palmeiras

Na última sexta-feira (31) o Palmeiras anunciou seu primeiro reforço na temporada. Matías Viña, lateral-esquerdo, chega do Nacional do Uruguai e assina um contrato de cinco anos com o clube alviverde.

Matías Nicolás Viña Susperreguy tem 22 anos, tendo jogado apenas pelo Nacional do Uruguai e pela Seleção Uruguaia. Ambos no sub-20 e no profissional.

E o novo lateral do Palmeiras já mandou um recado para a torcida do Verdão:



E quem é Matías Viña?

Estrela e esperança para a Seleção Uruguaia, o lateral-esquerdo é polivalente, podendo jogar também mais avançado pela esquerda, como um meia e como zagueiro.

Vinã foi promovido para o time principal do Nacional do Uruguai em 2017, quando tinha 20 anos. Em 2019 ele foi convocado pela primeira vez para a Seleção de seu país, onde já jogou seis vezes.

Vinã passou a ter mais destaque na última temporada, onde fez 47 jogos, somando cinco gols e seis assistências. Viña conseguiu a maioria desses números dentro do Campeonato Uruguaio, onde foi considerado o melhor jogador de toda a competição no ano de 2019.

Uma das assistências de 2019 foi na partida contra o Atlético Mineiro, quando o Nacional venceu por 1 a 0.

O lateral-esquerdo tem como suas características principais sua velocidade, seu cruzamento e sua força, sendo um lateral alto (1,80 m) e com uma boa passagem para a linha de fundo.

A torcida palmeirense não estava satisfeita com os laterais do elenco. Victor Luís não agrada e Diogo Barbosa é muito criticado quando jogo. Enquanto isso, Viña é muito querido por sua torcida.

O Nacional divulgou um vídeo de agradecimento para seu ex-lateral.



Análise

Foto: Reprodução/Nacional

Viña pode ser a solução de um problema que o Palmeiras tem há muito tempo. Desde Zé Roberto, em 2016, o palmeirense não tem um lateral-esquerdo em quem possa confiar. Diogo Barbosa, Victor Luís, Egídio são alguns dos nomes que passaram pelo time até então, sendo que nenhum se firmou.

Viña tem qualidade para tal, novo, veloz, cruza bem e sabe marcar, este é o novo jogador palmeirense. Suas atuações e 2019, somadas com a carência do time por alguém da posição, justificam tal empolgação da torcida.

Sim, sempre temos de levar em consideração que jogadores de fora do país tem que se adaptar a um mundo novo, uma nova cidade, novos companheiros de equipe e, o principal, um novo modo de se jogar futebol, seja ele no clube ou no próprio país.

O futebol desempenhado aqui no Brasil e o desempenhado no Uruguai tem suas diferenças, que podem desacelerar a adaptação de Viña. Mas, com toda qualidade que possui, e caso se adapte rápido, Viña deve ser a solução que o Palmeiras tanto procurou.