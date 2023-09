Messi marca de falta e garante vitória da Argentina em cima do Equador

A Argentina venceu o Equador, nesta quinta-feira (07), pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em um Monumental de Núñez lotado, coube ao craque Lionel Messi garantir a vitória do time da casa por 1 a 0, em uma de suas especialidades: cobrança de faltas.



Com o resultado a Argentina lidera as Eliminatórias com três pontos. O Equador é o último colocado com menos três. Os equatorianos perderam os pontos por erro na documentação do lateral direito Byron Castillo.

Messi sumido e pouca inspiração

O primeiro tempo foi de poucas emoções. A Argentina tentou fazer seu jogo de posse de bola, mas esbarrou em um Messi bem marcado e na partida ruim de Lautaro e Nico González. O Equador tentou ir ao ataque nas bolas longas e, por vezes, pressionando a saída de bola argentina, mas sem sucesso.

A primeira chance com mais perigo foi aos 15. Messi recebeu na entrada da area e bateu para fora. A bola passou perto do gol defendido por Galíndez.

Durante toda a primeira etapa o time da casa procurou impor seu jogo, mas o Equador esteve ligado na marcação e conseguiu apertar os jogadores de meio campo da Argentina, em especial, Messi.



A única chance clara de gol veio apenas no último minuto. Após cruzamento da direira, Lautaro, que estava sumido, aproveitou o vacilo do zagueiro, raspou na bola e ela tocou caprichosamente na trave.

Quando ele aparece...

A Argentina voltou para o segundo tempo com a mesma característica de pressionar em cima e trocar passes no campo de ataque. Mas, dessa vez, conseguiu achar mais espaços. Muito pela entrada de DI Maria e, claro, pela genialidade de Messi.

Aos 9, o camisa 10 cobrou falta na area e, depois de bate-rebate, a zaga equatoriana conseguiu afastar o perigo. Já Aos 12, o zagueiro Romero apareceu como elemento surpresa e cruzou para a entrada da área. Tagliafico recebeu, arriscou de fora e ela beliscou o travessão.

Aos 23 uma pitada da genialidade que estava por vir. Após linda jogada individual, Messi passou por dois, mas o chute saiu fraco. No entanto, aos 32, falta na entrada da área do Equador. Messi calibrou o pe e, em bela cobrança, deixou Galíndez apenas olhando a bola morrer dentro do gol.

O Equador tentou empatar, mas a bola não chegou no centro-avante Enner Valencia. No fim, os Hermanos quase ampliaram. Depois de bela troca de passes na área, De Paul chutou, mas Galíndez defendeu com o pé.

Próximos jogos

O próximo desafio da Argentina será na terça-feira (12), às 17h, contra a Bolívia, em La Paz. Também na terça, o Equador encara o Uruguai, em Quito, às 18h.