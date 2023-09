Boca Juniors tem agenda cheia antes de confronto crucial contra Palmeiras na Libertadores

No caminho para a tão almejada final da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors enfrenta um calendário repleto de desafios antes de seu embate decisivo contra o Palmeiras. O time argentino, sob o comando de Jorge Almirón, terá que superar uma série de obstáculos para alcançar a glória eterna.

O primeiro teste será neste domingo (10), às 17h30 (horário de Brasília), quando enfrentará o Almagro nas oitavas de final da Copa Argentina, em seus domínios e diante da sua torcida, na Bombonera.

Além disso, o Boca Juniors terá que conciliar seus compromissos na Copa da Liga Profissional antes do confronto decisivo com o Palmeiras. A equipe argentina enfrentará o Defensa y Justicia em casa no fim de semana de 17/09, o Central Córdoba na fora de casa na semana de 20/09 e o Lanús, na Bombonera, no fim de semana de 24/09. Todos os horários ainda indefinidos.

A pressão está aumentando à medida que a data do confronto contra o Palmeiras se aproxima. Além do mais, o treinador Jorge Almirón enfrentará o dilema preocupante do calendário pré-decisão, que pode representar um desafio adicional para Boca Juniors na busca por uma vaga na grande final da Libertadores, já terá que medir esforços em quatro partidas que antecedem о mata-mata decisivo contra a equipe alviverde.

Os jogos da Libertadores estão marcados para os dias 28 de setembro, na Argentina, e 05 de outubro, em São Paulo. Ambos os horários definidos para 21h30.

O Palmeiras, em busca do tetracampeonato, também está se preparando intensamente para enfrentar o confronto. Antes da grande decisão, o Palmeiras terá que enfrentar dois jogos pelo Brasileirão, enfrentando o Goiás no Allianz Parque, no dia 15/09 às 21h30, e o Grêmio fora de seus domínios, na Arena do Grêmio, no dia 21/09 também às 21h30.

Em meio à série decisiva, o Boca Juniors ainda terá de enfrentar o maior rival, na Bombonera, no dia 01/10. Enquanto o Palmeiras viaja à Bragança paulista, para duelar contra o RB Bragantino pelo Brasileirão, programado inicialmente para 30/09.