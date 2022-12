Era Scaloni: Argentina sai de profunda crise, passa por renovação e mira título Mundial

Neste domingo (18), às 12h, Argentina e França decidem a final da Copa do Mundo e quem ficar com o troféu, será tricampeão da competição. Para os Hermanos, o troféu ficará nas mãos de um treinador de primeira viagem, como Lionel Scaloni.

O treinador argentino pode fazer história, tirando a Seleção Argentina da fila de 36 anos sem título Mundial, sendo a última vez conquistada em 1986, no México, após vencer a Alemanha por 3 a 2.

Os Hermanos vivem um momento de paz com sua seleção, podendo garantir o maior título dentro do futebol, recuperando a hegemonia mundial, podendo ter conquistado a Copa América e Copa do Mundo nos últimos dois anos. Mas, em tempos recentes, nossos irmãos não estavam de bem com a vida, colecionando fracassos e humilhações.

Os fracassos, seca de título e perda do respeito!

Como já citado, o último título da Copa do Mundo da Argentina ocorreu em 1986 no México. Até o Mundial do Catar, a equipe tinha mais coleções de fracassos que sucesso na competição.

Assim como o Brasil, os Hermanos sempre estiveram no topo do mundo e nos olhos dos apaixonados por futebol, com nomes emblemáticos como Lionel Messi, Maradona, Batistuta, Riquelme e vários outros craques brilhando mundo afora.

Sendo bi do mundo e com tantos nomes poderosos dentro do futebol, a equipe sempre foi considerada uma das maiores do planeta e muito respeitada. Em 1990, foi vice para a Alemanha, perdendo a competição por 3 a 2 na decisão.

Dentro do continente Sul-Americano, o bom momento persistiu. A equipe foi bi da Copa América em 1991 e 1993, conquistou o título contra o Brasil e México, respectivamente. Detalhe que em 1991, o torneio final foi disputado numa fase de grupos, onde os Hermanos chegaram na última rodada brigando contra a Seleção Brasileira.

A partir deste momento, a Argentina entrou numa profunda crise e seca de títulos que durou 26 anos.

Em Copas do Mundo, em 1994, caiu nas oitavas, em 98 nas quartas. A vergonhosa campanha em 2002, onde caiu na fase de grupos. Em 2006 e 2010, quedas nas quartas, até chegar no Mundial do Brasil, onde foi vice-campeã, perdendo para a Alemanha por 1 a 0. Em 2018, caiu nas oitavas de final para a França, adversária da final deste domingo (18).

Na Copa América, a situação chegou a ser ainda pior. Antes de ser campeã em 2021, em 10 edições, a Argentina foi vice em quatro edições, 2004, 2007, 2015 e 2016. A última que ocasionou na aposentadoria do Lionel Messi da seleção por um momento, mas que foi convencido a voltar.

Colecionando 26 anos sem título e sete vices - um da Copa do Mundo, quatro Copas Américas e duas Copas das Confederações, em 1995 e 2005 - a Argentina estava sem credibilidade, com uma seleção sem respeito, motivo de piada entre brasileiros e europeus e devendo um título ao Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol.

O momento era tão ruim, que dentro do maior clássico mundial, contra o Brasil, a Argentina tinha virado freguês. De 1996 à 2018, foram 30 jogos. Veja os números:

Jogos Brasil Empates Argentina Total 30 15 (50%) 7 (23%) 8 (27%) Em Copa do Mundo 8 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) Amistosos 16 8 (50%) 2 (12%) 6 (38%) Copa América 5 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) Copa das Confederações 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

De 96 a 2018, foram dez técicos que passaram no comando da Argentina, inclusive, Maradona foi treinador de 2008 à 2010, com 72% de aproveitamento, dando adeus ao cargo depois da goleada sofrida para Alemanha por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Mudança de rota, treinador novo e fim da seca!

Em agosto de 2018, a Argentina nomeava Lionel Scaloni como novo comandante, substituindo Jorge Sampaoli, que tinha feito uma Copa do Mundo na Rússia de forma irregular. O então técnico do time sub-20 com apenas 40 anos, assumia um dos cargos mais pressionados dentro do futebol. Scaloni tinha a missão de quebrar o jejum de 26 anos sem título e fazer diferente dos últimos 10 técnicos da seleção.

Confira o último time da Argentina antes do Scaloni chegar: Dos 11 titulares, seis não foram convocados para 2022 e Armani foi parar no banco de reservas.

A primeira partida do novo comandante aconteceu exatamente no dia 8 de setembro de 2018. A Argentina venceu a Guatemala por 3 a 0 em jogo amistoso de preparação para a Copa América, que foi disputada no Brasil.

Na primeira competição oficial, uma campanha ruim e turbulenta. Enfrentou Colômbia, Paraguai e Catar, conquistando apenas uma vitória, contra o último citado. Nas quartas, triunfo tranquilo contra a Venezuela, até chegar na semifinal, encarar o algoz chamado Brasil e cair, perdendo por 2 a 0. Na disputa de terceiro lugar, derrotou o Chile por 2 a 1 e ficou no pódio.

A derrota para o Brasil na semifinal da Copa América de 2019 seria a última em uma longa sequência de 36 partidas invicta. Disputou as Eliminatórias para a Copa e com facilidade, foi conquistando os pontos, até ficar numa situação confortável. Foi em 2021 que veio a primeira glória e quebra de jejum.

A Copa América que seria disputada na própria Argentina em sede dupla com a Colômbia, foi jogada no Brasil e foi o fim de um ciclo traumático para todos os argentinos.

Na fase de grupos, em quatro duelos, foram três vitórias contra Uruguai, Bolívia e Equador, além do empate contra o Chile. Nas quartas, um passeio e vitória por 3 a 0 contra o Equador. Semifinal e jogo movimentado contra a Colômbia. Na decisão, o Brasil, do então embalado técnico Tite.

Em jogo truncado, os Hermanos se saíram melhores e venceram por 1 a 0 com gol do Di María, encerrando a seca de título e colocando Lionel Scaloni como o único treinador nos olhos do mundo. Scaloni chamava a atenção não só apenas pelas vitórias e pela conquista do título em cima da Seleção Brasileira. O treinador inovava nas suas escalações e mudava o time de acordo com seus adversários, variando a formação tática 4-4-2 e 4-3-3 em vários confrontos.

Pela conquista da Copa América, a Argentina enfrentou a Itália na Finalíssima, torneio criado entre os campeões da América do Sul e Europa, disputado em jogo único. Diante dos italianos, um massacre, vitória por 3 a 0 e com espaço para ter sido ainda mais elástico, fazendo Scaloni vencer outro título. Para quem não vencia nada há 26 anos, conquistar dois troféus em dois anos era um sonho.

A Copa do Mundo do Catar pode ser o auge da Seleção Argentina e Lionel Scaloni ficar marcado na história de uma vez por todas. Apesar de ter perdido para a Arábia Saudita na estreia por 2 a 1 e ter quebrado a sequência de 36 jogos invito, desperdiçando a chance de igualar a Itália com 37 duelos sem derrota, a Argentina passsu a ser muito sólida, jogar no erro do adversário e fazer bons duelos.

Em seis partidas, foram quatro vitórias, uma derrota e um empate contra a Holanda, vencendo na disputa de pênaltis.

Após a vitória com autoridade contra a Croácia na última terça-feira (13), o técnico Lionel Scaloni comentoui sobre a emoção: “Tento não me emocionar. Estou num lugar sonhado por qualquer argentino. Quando você representa o seu país é impossível não fazer o que esses jogadores estão fazendo. É emocionante. Festejamos, pois é algo muito emocionante, mas é apenas um passo. É um momento para disfrutar, mas temos que pensar no que vem pela frente ”, afirmou.

Em quatro anos no comando da Argentina, Scaloni renovou uma equipe envelhecida, arrumou o psicológico de uma seleção sem respeito no cenário mundial e conquistou dois títulos, impondo respeito para uma equipe que sempre brigou no topo do mundo.

Os Hermanos estão a um passo da glória eterna, como se diz na Libertadores. Com títulos da Copa América e Finalíssima na bagagem, levar a Copa do Mundo em 2022 é o atestado final para consolidar a Argentina como melhor time do planeta por anos, dominando a América do Sul e consequentemente, o Mundo.

