Após empate, Berizzo critica elenco chileno: "Devemos reconhecer a realidade do plantel que temos"

O chile de Eduardo Berizzo empatou em 0 a 0 contra a Colômbia, na última terça-feira (12). O confronto no Estádio Monumental do Chile se deu por conta da 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 que acontecerá pela primeira vez em três países que são Canadá, Estados Unidos e México. O treinador da seleção da casa falou logo após o término da partida.

Berizzo mostrou-se descontente com seu plantel e teceu vários elogios a seleção adversária. “Devemos reconhecer a realidade do plantel que temos. Não quero dizer que somos menos que o nosso rival, mas que eles têm muita hierarquia. Eles têm jogadores em grandes clubes da Europa. Baseamos o jogo em equiparar essa força a um grande esgotamento físico”.

Berizzo aprofundou a ideia e destacouo físico de sua equipe: “Tínhamos que segurar aquele contra o outro fisicamente. Matías Catalán esteve magnífico naquele duelo com Luis Díaz, o mesmo com Rodrigo Echeverría. Erick Pulgar também mostrou todo o seu repertório, retirando bolas e organizando o time.”

O técnico ainda pediu otimismo em relação ao seu trabalho e a sua equipe. "O que estamos perdendo? Continue insistindo, com otimismo, com vontade de trabalhar. Acredito que sempre podemos fazer melhor e que faremos bem. Esperamos que daqui a um mês, contra o Peru, tenhamos desempenho semelhante e mantenhamos os três pontos.”

O treinador de La Roja acredita que o Chile de certa forma venceu o combate. "Conseguiu vencer o jogo na perfeição”, pois “gerámos as oportunidades mais claras, a primeira parte foi bem disputada; Na segunda parte o processo foi equalizado, o declínio físico do Arturo (Vidal) nos condicionou.”

Sobre a lesão de ‘King’, Berizzo se mostro otimista. “ele tem um problema no joelho, causa dores na articulação. Ele é um jogador de futebol corajoso, nunca quer sair de campo. Esperamos que ele não tenha nada, ele se recupere rapidamente e poderemos contar com ele em um mês”.

Sequência

Em seu próximo jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 o Chile vai a campo , em casa, no Monumental de Santiago, contra a seleção do Peru. E por mais que seja somente o início das eliminatórias ambas as equipes precisam do resultado para animar suas torcidas para o restante da competição e motivar o time na busca da classificação para mais uma copa.