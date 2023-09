Tuchel questiona pênalti marcado contra Bayern: "Não importa o que eu diga agora"

Em duelo válido pela 4ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique ficou no empate com o Leverkusen em um jogo muito disputado entre as duas equipes. O jogo dos líderes do campeonato acabou no placar de 2 a 2, com Harry Kane e Goretzka marcando para os Bávaros.

Tuchel comenta sobre a partida

Treinador fala sobre a oscilação de desempenho do time ao decorrer do jogo.

“Mais uma vez, achamos difícil manter nosso nível de desempenho, estávamos complicando um pouco as coisas, os ataques estavam sempre ficando mais curtos e um pouco mais caóticos, e então o jogo e o campo foram ficando maiores, e nos tornamos um pouco mais passivos e vulneráveis demais, e deixamos eles terem a posse de bola durante 20 minutos em que eles foram muito fortes.

“Eu tenho a sensação de que quando sofremos o gol as coisas voltaram ao nosso ritmo, e depois dos 60 minutos realmente começou de novo e houve muita pressão por nossa parte, fomos muito mais afiados e clínicos, conseguimos criar inúmeras chances de gol, então com essa análise da partida penso os pontos onde realmente precisamos melhorar”.

Kimmich foi questionado se sua substituição foi por lesão, ele sorriu e disse: “Pergunte ao treinador”

Tuchel sobre Kimmich estar insatisfeito com substituição: “Joshua estava com um tendão inflamado e não queríamos correr risco nenhum de lesão com ele. A equipe médica disse claramente…

Comandante dos Bávaros dá declaração polêmica sobre penalidade

Thomas Tuchel sobre o pênalti marcado: “Para mim uma decisão errada e clara onde o VAR teve que intervir. Mas não importa o que eu diga agora, a decisão não será alterada”.

Calendário

Bayern volta aos gramados quarta-feira (20) às 16h (horário de Brasília), contra o Manchester United, na Allianz Arena, em confronto válido pela Liga dos Campeões.