Lazio marca dois no segundo tempo e vence Torino na Serie A

Nesta quarta-feira (27), a Lazio fez o dever de casa e venceu o Torino por 2 a 0 no Estádio Olimpico de Roma pela sexta rodada da Serie A Calcio. Os gols foram marcados no segundo tempo por Matias Vecino e Mattia Zaccagni.

Com o resultado, a Lazio chegou na 11ª posição da Serie A com sete pontos, enquanto o Torino está melhor colocado, na 10ª colocação, com oito pontos conquistados.

Gols somente no segundo tempo

O primeiro tempo não teve muitas emoções. O Torino até buscou mais o gol, com quatro chutes, sendo duas na meta contra apenas um chute a gol da Lazio. Os mandantes, por sua vez, tiveram maior posse de bola, mas as chances de gols foram bem poucas.

Na segunda etapa foi que a emoção apareceu. Aos 56, em uma grande jogada da Lazio, Matias Vecino recebeu de Lazzari na direita e bateu no cantinho para abrir o placar: 1 a 0.

A partida acabou marcada por muitas faltas que paralisaram o jogo e Raoul Bellanova, Adrien Tamèze, Ciro Immobile, Perr Schuurs e Samuele Ricci receberam o amarelo. Raoul Bellanova foi além na falta e recebeu o vermelho, quando a partida já estava 1 a 0.

Após isso, a Lazio dominou o jogo e coube o destaque a Mattia Zaccagni, que ampliou o marcador. Dois minutos após a expulsão de Bellanova, o jogador da Lazio fez boa jogada individual e finalizou no cantinho de Milinkovic-Savic, que não evitou o gol: 2 a 0.

No fim ainda deu tempo de polêmica com os jogadores do Torino pedindo um pênalti, mas o VAR revisou e mandou seguir, sacramentando a vitória dos donos da casa no Estádio Olímpico de Roma.

Agenda e classificação

Com a vitória, a Lazio chegou aos sete pontos e pulou para a 11ª colocação. Com um ponto a mais e uma posição acima está o Torino, em 10º.

No sábado (30), a Lazio visita o Milan no San Siro, às 13h. Enquanto isso, o Torino entra em campo na segunda-feira (02), para receber o Verona, às 13h30.