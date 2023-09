Fiorentina sai atrás, busca virada e bate Atalanta

A Fiorentina conquistou uma bela vitória sobre a equipe da Atalanta, neste domingo (17), em Florença, no estádio Artemio Franchi. Os gols dos mandantes saíram dos pés Giacomo Bonaventura, Lucas Martínez Quarta e Christian Kouamé, já os dois tentos dos visitantes foram de Teun Koopmeiners e Ademola Lookman.

O resultado significou muito para a Fiorentina, que agora aparece na 7ªcolocação da Serie A Calcio com 7 pontos ganhos. No caso da Atalanta, o time estacionou na 9ª posição da tabelaa com um ponto a menos que a Viola.

Quem começou muito bem na primeira etapa foram os visitantes que com 20 minutos já haviam feito um gol com Koopmeiners qiue recebu a bola na entrada da área e meteu um balaço no cantinho sem possibilidades de defesa para o goleirão adversário.

Ainda no primeiro tempo a equipe da casa soube aproveitar a chance para empatar o jogo com Giacomo Bonaventura no meio da área receber livre e colocar a bola no cantinho, no fundo da rede. e ainda deu tempo de virar na primeira etapa de jogo com Lucas Martinez Quarta de cabeça após receber cruzamento pela esquerda.

No segundo tempo os visitantes voltaram a surpreender a equipe da casa. Lookman recebeu livre dentro da área dos mandantes e driblou dois zagueiros para fazer o gol de empate dos nerazzurri. Já mais para o fim do jogo os mandantes conseguiram ampliar o placar e sacramentar a vitória e os três pontos com um gol de Christian Kouamé aos 75 minutos após aproveitar a falha da zaga adversária dando um carrinho para o seu pé encontrar a bola.

Sequência

No seu próximo jogo a Fiorentina vai encarar o Racing genk, na quinta-feira (21) as 13H45, fora de casa, em partida válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Conference League 2023-2024. já a Atalanta na 1ª rodada da fase de grupos da Liga Europa 2023-2024 irá enfrentar o Rakow Czestochowa, em casa na quinta-feira (21) as 16h.