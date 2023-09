Com gol de goleiro, Lazio arranca empate nos acréscimos contra Atlético de Madrid

Lazio e Atlético de Madrid se enfrentaram nesta terça-feira (19), pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, e as equipes empataram em 1 a 1, no Stadio Olimpico Tour, com direito a gol de goleiro nos minutos finais da partida.

Com uma partida equilibrada desde o início, os dois times mostraram que queriam controlar o jogo, com a intenção de dominar melhor as ações. Nos primeiros minutos, a Lazio aproveitou o mando de campo e contou com as melhores oportunidades, que não levaram muito perigo, mas pelo mens incomodaram a defesa do Atlético.

Mesmo jogando fora de casa, os espanhóis não se intimidaram e abriram o placar, com Pablo Barrios. Molina chegou na ponta direita, mas não cruzou na grande área e deu passe para trás. O camisa 24 chutou de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro do time mandante.

Na etapa complementar, o time da casa manteve superioridade no ataque. Além de ter a posse de bola a seu favor, a equipe italiana finalizou mais, mesmo que muitas tentativas foram para fora. O enredo foi o mesmo da etapa inicial. A criatividade era grande, mas pecavam na finalização e não assustavam a defesa do Atleti.

Os visitantes controlaram as ações durante um período da partida, e quase ampliaram o placar com Morata, que acertou a trave. Até o fim da partida, os times brigavam pelo domínio da bola, até que os holofotes se viraram para o goleiro Provedel.

Nos acréscimos, o goleiro do time italiano foi para a área e aproveito um cruzamento certeiro, cabeceou e estufou a rede de Oblak, deixando tudo igual no placar final. Empate em 1 a 1, e noite especial para o goleiro italiano.

Agenda

A Lazio volta a campo no próximo sábado, (23), às 15h45 (horário de Brasília), pelo campeonato italiano, quando enfrentará o Monza. Já o Atlético de Madrid fará o clássico local contra o Real Madrid, no domingo (24), às 16h (horário de Brasília).