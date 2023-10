Sterling brilha e Chelsea vence Burnley fora de casa pela Premier League

Na manhã deste sábado (07), o Burnley recebeu, no Estádio Turf Moor, a equipe do Chelsea, em partida válida pela nona rodada da Premiere League da temporada 2023/24. Os donos da casa chegaram a abrir o placar, mas os Blues dominaram a partida e levaram os três pontos após uma sonora goleada de 4 a 1.

PASSEIO AZUL!

Foto: DIvulgação/Chelsea

Jogando em casa e com o apoio de seu torcedor, o Burnley, sabendo da diferença técnica entre as equipes, começou fechadinho e jogando nos contragolpes. Aos 14 minutos, o brasileiro Vitinho puxou bom contra-ataque e acionou Foster, que encontrou Odobert livre na área para abrir o placar.

No entanto, a felicidade dos donos da casa durou pouco e ainda na primeira etapa, os comandados de Mauricio Pochettino empataram o duelo com gol contra de Al-Dakhil, após linda jogada de Sterling pelo lado esquerdo, fechando a primeira etapa com um empate em 1 a 1.

No segundo tempo, os Blues souberam impor sua qualidade técnica e logo aos dois minutos, Sterling fez boa jogada pelo lado, foi derrubado na área e o árbitro assinalou penalidade máxima para os visitantes. Na cobrança, Cole Palmer marcou e com 21 anos e 154 dias, se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar de pênalti para o Chelsea na Premier League.

Depois disso, a equipe liderada pelo capitão Thiago Silva seguiu dominando a partida e a estrela de Sterling brilhou novamente, marcando o terceiro gol azul. Dez minutos depois, foi a vez de Nicolas Jackson balançar as redes e fechar a goleada londrina por 4 a 1 no Turf Moor Stadium.

Situação na tabela

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 11 pontos e pulou para o nono lugar. A equipe de Londres se encontra a cinco pontos de distância do G-4. Já o Burnley, passa mais uma rodada sem subir na tabela e ocupa o 18° lugar, sendo o primeiro time do Z-4, com 4 pontos.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, que acontecerá após a Data Fifa de seleções, os Blues fazem o clássico londrino contra o Arsenal, em casa, no dia 21, às 13h (horário de Brasília). Já o Burnley enfrentará o Brentford, também no dia 21, às 11h, fora de casa.