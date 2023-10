Com futebol envolvente, Leverkusen bate Colônia e segue líder da Bundesliga

Em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Alemão, o Leverkusen bateu o Colônia por 3 a 0, no BayArena. O time da casa vem se consolidando na primeira posição da tabela e mostra um futebol cada vez mais interessante.

Campanha invicta intacta

O Bayer conseguiu manter sua campanha sem derrotas até aqui, são seis vitórias e apenas um empate, contra o poderoso Bayern de Munique. O time soma 19 pontos na tabela e vem vencendo e convencendo seus torcedores.

Domínio dos mandantes

Nos minutos iniciais o Colônia até esboçava uma boa estratégia e conseguia manter o jogo controlado. Mas já aos 21 minutos da primeira etapa Hoffmann finalizou dentro da área vencendo o goleiro Marvin Schwabe, abrindo o placar para o Leverkusen. Depois do primeiro gol, o time da casa não teve piedade e partiu para cima. Após 10 minutos do primeiro gol, o time comandado por Xabi Alonso ampliou o placar, com Frimpong, em mais uma finalização dentro da área.

A segunda etapa foi amplamente dominada pelo Leverkusen e o terceiro gol saiu em um contra-ataque bem articulado. Em jogada de velocidade, Hofmann tocou para Boniface dar números finais ao duelo: 3 a 0.

Futebol envolvente

O Bayer Leverkusen vem conseguindo apresentar um ótimo futebol, são 23 gols marcados em sete partidas e apenas seis sofridos. O time consegue se portar bem tanto em casa quanto fora, o jogo contra o Bayern de Munique mostra bem isso. Com futebol envolvente e bem estruturado, os comandados de Xabi Alonso dão mostras de que trarão muitas felicidades aos seus adeptos nesta época - os Aspirinas têm tudo para sonhar com voos altos.

Como fica?

Os times são os opostos na tabela, enquanto o Leverkusen lidera com 19 pontos, o Colônia é o lanterna da competição, com apenas 1 ponto somado.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo no próximo final de semana, o Leverkusen visita o Wolfsburg sábado, às 10:30h (de Brasília). Enquanto o Colônia recebe o Monchengladbach domingo, também às 10h30 (de Brasília).