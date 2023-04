Leverkusen e Saint-Gilloise ficam no empate pela Europa League

Nesta quinta-feira (13), Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise protagonizaram um bom jogo na BayArena, em partida válida pelas quartas de final da UEFA Europa League. Em um jogo bastante movimentado, alemães e belgas ficaram no empate por 1 a 1. Boniface abriu o placar para os visitantes, e Wirtz empatou pro time nos minutos finais.

Primeira etapa zerada

O jogo começou com as duas equipes se estudando bastante, aos sete minutos, Wirtz teve uma boa chance para o Leverkusen ao receber no meio, avançou, limpou a marcação e chutou da entrada da área. A bola passou perto da trave esquerda de Moris e saiu. Seu companheiro Diaby estava livre na direita e reclamou da decisão do atacante de ter chutado.

Minutos depois, o Saint-Gilloise acertou a trave duas vezes, no entanto, em ambas foi sem intenção. Na primeira, Amani deu um bico pra cima em direção a área adversária, a bola quicou na frente do goleiro Hradecky, que acompanhou a bola lentamente ir pra fora, mas ela acabou batendo no travessão e dando um susto no time da casa. Já na segunda vez, foi após um escanteio, a bola bateu em Jonathan Tah e foi direta para o travessão, quase um gol contra do Leverkusen.

Antes do intervalo, o Bayer Leverkusen levou perigo outras duas vezes para o gol adversário. Uma com Hincapie, que após o cruzamento de Frimpong na área, aproveitou a bobeada do goleiro Moris, que perdeu o tempo de bola e ela chegou pro defensor com o gol livre, mas ele cabeceou errado e mandou pra fora. A outra boa oportunidade aconteceu após Adli fazer boa jogada caindo da direita pro meio, ele acionou Diaby pela esquerda, que chuta rasteiro com muita perigo, rente a trave esquerda.

Gols só no segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo e não demorou muito tempo pro zero sair do placar. Já aos cinco minutos Teuma acionou Boniface, que invadiu a área e chutou colocado, sem chances para o goleiro do Leverkusen: 1 a 0 para a equipe visitante. Após o gol, o Leverkusen correu atrás do placar e começou atacar, mas, o Gilloise se defendia bem e tentava contra-atacar.

Foto: Divulgação / UEFA

Aos 33, novamente a equipe alemã perdeu uma boa chance pelo alto. Desta vez com Frimpong, o holandês tentou cabecear no contra pé do goleiro e acabou mandando pra fora, perdendo uma ótima oportunidade de gol. O Leverkusen continuou atrás do empate, e conseguiu minutos após esta chance perdida. Aos 42, o time de Xabi Alonso trabalhou a bola até ela chegar em Azmoun, o camisa 9 dominou, faz a parede rolou para Wirtz que finalizou de fora da área e marcou: 1 a 1.

Foto: Divulgação / UEFA

Próximos jogos

Este empate deixa tudo em aberto para o confronto de volta. Na próxima semana, o Saint-Gilloise recebe o Bayern Leverkusen no Anderlecht Stadium, no dia 20, às 16h (de Brasília), valendo a vaga nas semifinais da Liga Europa.

Mas até lá, os clubes jogam suas competições nacionais. No próximo domingo (16), o Leverkusen enfrenta o Wolfsburg pela Bundesliga, na Wolksvagen Arena, às 14h30 (de Brasília). Já o Saint-Gilloise recebe o Seraing, no mesmo dia, só que às 14h15, pelo Campeonato Belga.