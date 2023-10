Ex-Porto, volante brasileiro acerta com equipe do Iraque e vive expectativa por segunda passagem no exterior

Com passagem pelo Porto, de Portugal, além de equipes no Brasil como Londrina e Sampaio Corrêa, o volante Emerson Souza acertou com o Al Naft SC, equipe do Iraque. O Al Naft disputa a Premier League, que é a primeira divisão do futebol iraquiano. Emerson Souza falou sobre o acerto com o clube.

“Estou muito feliz de poder atuar na Ásia, é um continente que eu ainda não tinha tido a oportunidade de atuar e espero ter uma grande passagem aqui. Quando surgiu o interesse e veio a proposta, fui pesquisar um pouco sobre o clube e o país, vi que seria um grande desafio na minha carreira e que eu poderia ser muito feliz. Estou bem ansioso para que a competição comece e que possamos iniciar a liga”, disse.

O Al Naft é sediado na cidade de Bagdá, capital do país. Emerson chegou recentemente ao clube e participou de cinco amistosos preparatórios para a temporada 2023/2024. A competição terá início na próxima sexta-feira (27). O brasileiro falou sobre a preparação e projetou a expectativa para a temporada.

“Estamos fazendo uma preparação muito boa visando o início da competição. Estamos realizando a reta final da temporada na Turquia e tem sido um período muito bom de preparação, estamos trabalhando forte para chegar muito bem na estreia. O Al Naft é uma equipe da capital do país, esperamos fazer uma grande competição e ficar entre os primeiros no final”, concluiu.