Com um a menos, Chelsea perde para Aston Villa no Stamford Bridge

A situação do Chelsea na Premier League não é nada boa. Neste domingo (24), os Blues foram derrotados novamente, desta vez em casa, para o Aston Villa por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Ollie Watkins.

Durante os 90 minutos, o Chelsea teve Malo Gusto expulso e agora, com a derrota, olha mais para a parte de baixo da tabela, uma vez que ocupa a 14ª colocação do Campeonato Inglês. Os Villans, por sua vez, ocupam a sexta colocação, com 12 pontos.

Após primeiro tempo fraco, equipes têm emoção na segunda etapa

O primeiro tempo no Stamford Bridge foi aquém do esperado. O Chelsea até teve maior posse de bola (55% x 45%), mas não conseguia traduzir as oportunidades em chances de gol. Por sua vez, o Aston Villa explorava mais os contra-ataques e chegou a levar perigo.

Nas chances, também foram poucas. Com cinco chutes, o Aston Villa acertou três no alvo, mas não furou as redes. Já o Chelsea, até marcou, aos 44. Axel Disasi mandou pras redes, mas o lance foi anulado por impedimento após checagem do VAR. O primeiro tempo terminou igualado sem gols.

Na segunda etapa tudo mudou. Aos 56, Malo Gusto cometeu uma falta dura e recebeu o cartão amarelo, mas o árbitro de vídeo revisou o lance e indicou a necessidade de expulsar o jogador do Chelsea. Com um a menos, os Blues passaram a sofrer em campo e levaram o gol.

Aos 73, Ollie Watkins puxou contra-ataque em velocidade, invadiu a área e ficou sem ângulo, mas finalizou. A bola passou por debaixo das pernas de Robert Sanchez para inaugurar o marcador. O jogo terminou com vitória dos Villans pelo placar magro.

Agenda e classificação

Com o resultado, o Chelsea ocupa a 14ª colocação da Premier League com cinco pontos. O Aston Villa, por sua vez, subiu para a sexta colocação, com 12.

Os Blues voltam a campo na quarta-feira (27), para encarar o Brighton, no Stamford Bridge, pela Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, o Aston Villa também entra em campo no mesmo dia e pela mesma competição, mas o adversário será o Everton, no Villa Park.