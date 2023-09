Milan desperdiça chances e fica no empate com Newcastle pela Champions League

Em jogo sem gols, Milan ficou no empate com o Newcastle, no San Siro, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

Milan dominante no primeiro tempo

Apesar da equipe do Newcastle ter conseguido passar mais tempo com a bola na primeira etapa, o Milan criou as melhores oportunidades e acabou levando perigo ao gol defendido por Nick Pope. Foram 15 finalizações, sendo sete no alvo da equipe de Milão, contra apenas dois chutes dos ingleses. Mesmo com amplo número de finalizações, o placar não saiu do zero nos primeiros 45 minutos.

Com a primeira chegada perigosa aos três minutos, Rafael Leão chutou de fora da área e Nick Pope fez defesa. Pressão total nos minutos iniciais, Giroud aos 13, ganhou do marcador, girou e chutou e Pope se esticou inteiro para salvar e mandar para escanteio. Em jogada linda de Rafael Leão, jogador na hora da finalização tropeça na bola, que fica viva na área, Pobega chuta e Longstaff tira em cima da linha.

O goleiro visitante foi o destaque dos 45 iniciais, fazendo defesas importantíssimas para salvar sua equipe de tomar gols. Com bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha, o treinador rossonero, Stefano Pioli, viu seu time desperdiçando as principais oportunidades da partida. O comandante do Milan foi para o vestiário insatisfeito com o resultado, pois no grupo da morte, três pontos dentro de casa são providenciais para avançar na competição.

Segundo tempo morno

Comandante dos italianos preparou uma mudança já no intervalo, Florenzi no lugar de Calabria, visando deixar o time um pouco mais solto. Assim como na primeira etapa, o time da casa teve o domínio e as melhores chances da partida, sem chances perigosas até os primeiros 15 minutos, as duas equipes fizeram alterações. Entraram no Milan: Pulisic e Reijnders, saíram: Chukwueze e Pobega. Pelo Newcastle, Almirón e Callum Wilson substituíram, Gordon e Murphy.

Após as alterações feitas pelos treinadores, o jogo ficou mais aberto, com chances para ambos. Os times se desorganizaram um pouco em campo, criando um cenário onde um gol poderia acontecer a qualquer momento. A melhor chance da segunda etapa veio dos pés de Longstaff, já nos acréscimos, que soltou uma bomba da entrada da área, fazendo Sportiello operar um milagre. Com 24 finalizações o time rossonero não conseguiu encontrar o caminho das redes, concretizando o placar em 0 a 0.

Próximas partidas

O Milan volta a campo no sábado (23), pelo Campeonato italiano, contra a equipe do Verona. Já seu próximo compromisso na Champions acontece no dia 4 de outubro, contra o Borussia Dortmund. Já o Newcastle visita o Sheffield United, domingo (24), pela Premier League. E pela competição continental, recebe o PSG na Inglaterra, no mesmo dia.