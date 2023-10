Thomas Tuchel comemora retorno de Neuer ao Bayern: "Excelente notícia"

Nesta sexta-feira (20), o técnico Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva às vésperas da partida entre Bayern de Munique e Mainz pela Bundesliga. Em primeiro momento, treinador foi questionado sobre quais jogadores estariam em forma para a partida deste sábado (21). Como resposta, confirmou a ausência de quatro jogadores.

“Teremos de esperar um pouco com Joshua Kimmich. Ele treinou pela primeira vez ontem e seria um retorno apertado. Noussair Mazraoui, Serge Gnabry, Dayot Upamecano e Raphaël Guerrero estão fora. Todos os outros jogadores poderão treinar, com excessão de Leon Goretzka que segue como dúvida.”

A boa notícia, sem dúvidas, fora a possibilidade de retorno do goleiro Manuel Neuer que, afastado por 10 meses por uma grave lesão, esteve de volta aos treinos da equipe e se encontra apto a defender a baliza novamente. Contudo, Tuchel informou que Ulreich será o titular.

“Recebemos Neuer de volta aos treinos. Essa é uma excelente notícia. Estamos orgulhosos dele. Decidimos em conjunto com Manu que Sven Ulreich será o goleiro titular contra o Mainz e provavelmente contra o Galatasaray para dar a Neuer mais sessões de treino. Ele treinou muito bem. Mas, apesar da satisfação não podemos apressar o retorno.”

Na sequência, o treinador comentou sobre a situação extracampo do clube, uma vez que, com o conflito que está ocorrendo no Oriente Médio, jogadores de diversos clubes tem se pronunciado. Com o Bayern de Munique não foi diferente, Noussair Mazraoui fez uma postagem no Instagram opinando sobre o ocorrido e o Bayern prontamente se posicionou em nota oficial.

Sem entrar no assunto diretamente, Tuchel disse se sentir satisfeito pela nota oficial publicada pelo clube.

“Estou satisfeito sobre a nota oficial publicada pela equipe. Foi importante que o clube e Jan-Christian Dreesen se pronunciaram, pois, o problema vai muito além do esporte. Obviamente eu conversei com Mazraoui. O vestiário é sempre um lugar onde trabalhamos em prol de um objetivo comum de forma pacífica e amigável. Tenho grande confiança na equipe, no impacto do vestiário, sei que podemos ultrapassar momentos difíceis juntos.”

O treinador continuou seu discurso, mas com Daniel Peretz como tema do assunto. O goleiro israelense se mudou recentemente para o Bayern proveniente do Maccabi Tel Aviv e vive a angústia de ter familiares em meio ao conflito.

“Também falamos com Daniel Peretz, seus amigos e família estão em Israel. É nosso dever conversar com ele e verificar se o futebol é possível. É difícil para mim me colocar no lugar dele. Estamos tentando apoiá-lo. Não temos um mundo ideal mas o vestiário tende a ser acolhedor. Precisamos perguntá-lo como ele está pois é um assunto muito sensível especialmente para Daniel cuja família está sendo diretamente afetada. Vamos cuidar dele.”

Após comentar sobre os temas citados anteriormente, Tuchel trouxe sua perspectiva em relação a partida contra o Mainz.

“A equipe do Mainz gosta do papel de azarão. É uma força deles, especialmente em momentos em que as coisas não vão tão bem. É algo que teremos de enfrentar. Nós estávamos em boa forma e tivemos uma de nossas melhores performances contra o Freiburg. Agora, tivemos a pausa internacional e estamos treinando novamente com toda a equipe pela primeira vez nesta sexta-feira. Estou feliz que jogaremos às 18h30 não é só sobre como jogamos, mas como estaremos fisicamente. Estamos esperando muitas bolas longas, muita luta pela segunda bola.”

Com a ausência do zagueiro Dayot Upamecano, Thomas Tuchel terá de alterar a dupla de zaga do Gigante da Baviera. O treinador afirmou que De Ligt e Minjae Kim serão os titulares.

“Estamos planejando com De Ligt e Minjae Kim. De Ligt pôde treinar e está pronto para a partida.”

Os bávaros viajam até Mainz para enfrentar o time local na MEWA Arena neste sábado (21), às 13h30 pelo horário de Brasília. A partida é válida pela oitava rodada da Bundesliga e será crucial para os dois times, uma vez que o Bayern quer seguir brigando na ponta da tabela e o Mainz quer se livrar da zona da degola.