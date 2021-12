Lewandowski e Müller batem recordes, Bayern goleia Wolfsburg e segue no topo da Bundesliga

No fim de semana que marca o encerramento do futebol alemão neste ano de 2021, o Bayern fez questão de abrir a série de jogos do modo como praticamente todos ficaram acostumados nos últimos anos: vitória expressiva dentro de seus domínios e vantagem maior na primeira colocação. Na noite desta sexta-feira (17), na Allianz Arena, em Munique/ALE, os bávaros enfrentaram o Wolfsburg e golearam por 4 a 0. Thomas Müller, Upamecano, Leroy Sané e Lewandowski marcaram os gols do confronto válido pela 17ª rodada da Bundesliga 2021-22.

Bayern abre vantagem, mas Wolfsburg perde claras chances

O retrospecto de Lewandowski contra os Lobos é complemente favorável, com 24 gols em 24 partidas, e o duelo desta noite poderia trazer ainda mais escritas ao centroavante do Bayern. O camisa 9 quase deixou sua marca aos seis minutos, quando teve duas tentativas seguidas dentro da área, mas foi bloqueado pela defesa verde. Mas não teve jeito no lance seguinte. Aos sete, Leroy Sané cobrou escanteio e Gnabry desviou na marca do pênalti. O goleiro Casteels fez boa defesa, mas deu rebote. Thomas Müller aproveitou e abriu a contagem na Allianz Arena. O gol de Müller o colocou como o terceiro maior goleador do Gigante da Baviera, atrás apenas de Gerd Müller (552) e Lewandowski (324).

Divulgação/Bayern

Mesmo em desvantagem, o Wolfsburg chegava ao ataque e tinha como principal opção Wout Weghorst, centroavante da equipe. Logo depois de sofrer o gol, o time teve uma ótima chance quando o neerlandês apareceu livre, mas Neuer fez providencial intervenção. Weghorst teve outra clara oportunidade de deixar sua marca e empatar o jogo, mas não aproveitou o bom cruzamento feito por Gerhardt da esquerda. Na terceira tentativa, já nos minutos finais, o atacante não aproveitou passe de Maximilian Arnold.

Goleada e recorde de Lewandowski

O segundo tempo começou bastante aberto e disputado, com finalizações boas para os dois lados. Primeiro com o Wolfsburg, mas Brooks não aproveitou novo cruzamento de Arnold. Em resposta, o Bayern atacou. Lewandowski passou por Bornauw e rolou para a finalização de Musiala. Casteels deu rebote e Leroy Sané errou o alvo. Como ocorreu no primeiro tempo, o segundo gol dos donos da casa veio após cobrança de escanteio executada por Sané. Thomas Müller recebeu o passe e cruzou para o cabeceio de Upamecano aos 12 minutos. Mal comemoraram e marcaram outro. Dois minutos depois, Gnabry avançou pelo lado direito e deixou para Leroy Sané trazer a bola ao meio e finalizar de canhota no canto de Casteels.

Divulgação/Bayern

Com três tentos de desvantagem, as oportunidades perdidas no primeiro tempo e o desgaste físico, o Wolfsburg praticamente entregou os pontos ao não conseguir reagir, ainda que as substituições fossem feitas com o objetivo da equipe atacar no momento certo. Com muitas dificuldades e um adversário que sempre vai em busca do gol independentemente do placar, os Lobos ficaram passivos em campo. Vários jogadores tentaram, mas faltava o gol do grande personagem ofensivo. Aos 42 minutos, Upamecano fez longo lançamento do campo de defesa, Musiala escorou ao meio e Lewandowski arrematou de voleio para transformar a vitória em goleada. São 19 gols do atacante polonês na temporada e 69 em 2021, a mesma marca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid em 2013, mas com um jogo a menos que o lusitano (58 a 59).

Divulgação/Bayern

Sequência

Com a goleada, os bávaros seguem tranquilos na liderança do Campeonato Alemão, com 43 pontos, enquanto os Lobos continuam em queda livre, com 20 pontos e a 12ª posição. A próxima rodada da Bundesliga será disputada apenas no primeiro fim de semana de janeiro, após as comemorações de Natal e Ano-Novo. O Bayern vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach às 16h30 da sexta-feira (7) na Allianz Arena, em Munique/ALE. Por sua vez, o Wolfsburg vai visitar o Bochum no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum/ALE, às 13h30 do domingo (9).