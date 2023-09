PSG vence Dortmund e sai na frente do grupo da morte da Champions League

O Paris Saint-Germain venceu o Borussia Dortmund, no Parc des Princes, por 2 a 0. Os gols da equipe parisiense foram marcados por Mbappé e Hakimi.

O embate foi válido pela primeira rodada da Champions League 2023-24, onde as equipes se encontram no grupo F, considerado o “grupo da morte” da competição. O grupo, além de PSG e Borussia, conta com Milan e Newcastle, que empataram em jogo realizado também nesta tarde.

Ataque x Defesa

O PSG, empurrado por sua torcida, dominou as ações na primeira etapa. O time da casa chegou a alcançar 80% de posse de bola, além de dez finalizações, contra apenas quatro dos visitantes. Assim, acumulou chances de abrir o placar.

Aos 15, Dembelé recebeu pela esquerda, ganhou na corrida e cruzou para Kolo Muani, mas o centroavante, na cara do gol, acabou não conseguindo desviar, perdendo grande chance.

Quatro minutos depois, Vitinha teve a grande oportunidade dos 45 minutos iniciais. Após bela troca de passes, o jovem meia português bateu cruzado da entrada da área, mas a bola beijou a trave, entalando o grito de gol na torcida parisiense.

Apesar do domínio, a equipe francesa não conseguiu furar o bloqueio do 5-3-2 montado pelo técnico Edin Terzic, da equipe alemã. Com esse esquema, os auri-negros congestionaram o meio-campo. Assim, o primeiro tempo terminou zerado.

Segundo tempo com gols

Na segunda etapa, os mandantes vieram ao ataque novamente. Logo no primeiro minuto, Mbappé recebeu cruzamento e finalizou, a bola desviou no braço de Sule e o juiz assinalou penalidade máxima. Na cobrança, o craque francês não desperdiçou, bateu no canto esquerdo do goleiro Kobel, que até acertou o lado, mas não chegou na bola.

Aos 57, o marroquino Hakimi fez valer a lei do ex. Vitinha fez fila, e tabelou com o lateral, que saiu na cara do goleiro, e após cortar o zagueiro, finalizou de Trivela para marcar um golaço e aumentar a vantagem.

O Dortmund até tentou reagir, após a entrada do ídolo Marco Reus. Os auri-negros até chegaram a acertar uma bola na trave, com Byrne- Gittens, porém, pararam na defesa bem postada dos comandados de Luis Enrique. Com isso, triunfo do PSG em Paris.

Calendário

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana, por suas respectivas ligas nacionais. O PSG joga o clássico contra o Olympique de Marselha, em casa, no domingo (24), às 15h45. Já o Dortmund joga no sábado (23), quando enfrenta o Wolfsburg, em casa, às 10h30.

Pela Champions, os dois times jogam na quarta-feira (4) às 16h. Os franceses vão à Inglaterra, enfrentar o Newcastle. Os alemães, por outro lado, recebem o Milan, em casa.