Atlético de Madrid busca empate contra o Celtic e segue na vice-liderança do grupo E da Champions

Nesta quarta-feira (25), o Atlético de Madrid visitou o Celtic na Escócia pela terceira rodada do grupo E da UEFA Champions League. O grupo, que já estava embolado antes da rodada, terminou ainda mais após o empate em 2 a 2. Melhor para o Feyenoord, que venceu a Lazio por 3 a 1 no outro jogo e assumiu a liderança isolada.

Em campo, o Celtic foi melhor durante praticamente todo o primeiro tempo e esteve à frente do placar por duas vezes, mas sofreu o empate em ambas as oportunidades. No fim, a expulsão de De Paul deu ânimo para os donos da casa, mas a vitória não veio.

Celtic abre o placar no começo, leva empate, mas termina vencendo a primeira etapa

Os donos da casa começaram com uma pressão inicial e deu certo. Aos 4 minutos, Matt O'Riley recebeu no ataque e acionou Furuhashi, que tocou no canto esquerdo de Oblak para inaugurar o marcador.

Com o resultado adverso, o Atlético de Madrid foi obrigado a sair para jogo e buscar o empate. Aos 16, Geizmann pegou a sobra na área, finalizou forte, mas Hart fez uma grande defesa para assegurar o zero no marcador.

Entretanto, aos 25, Greg Taylor chegou no carrinho para roubar a bola dentro da área e cometeu um pênalti. Griezmann cobrou, Hart espalmou, mas a bola tocou na trave e voltou nos pés do atacante. Griezmann não perdoou no rebote e deixou tudo igual: 1 a 1.

A alegria espanhola durou pouco. Três minutos depois, Luis Palma recebeu um belo passe no ataque e colocou o Celtic novamente na frente: 2 a 1, placar que se manteve até o fim da primeira etapa.

Morata empata, De Paul é expulso e jogo termina igualado

Aos oito da primeira etapa, Alvaro Morata partiu em velocidade após cruzamento de Llorente e finalizou forte para empatar: 2 a 2. O jogo não teve tantas emoções a partir daí, exceto pela expulsão de Rodrigo De Paul, já no fim do jogo.

Restando oito minutos para o fim de partida, o meia, que já tinha amarelo, cometeu uma falta e recebeu a segunda punição. Com um a mais, o Celtic pressionou, mas não conseguiu furar a retranca de Simeone.

Agenda e classificação

Com o empate, o Atlético de Madrid terminou a terceira rodada na vice-liderança do Grupo E. O Celtic tem apenas um ponto e é o lanterna. O Feyenoord lidera com seis e a Lazio tem quatro pontos.

A próxima rodada da Champions League será no dia 7 de novembro, quando o time espanhol recebe os escoceses.