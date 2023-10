Atacante Tiago Orobó volta a marcar e se isola na artilharia da K-League 1

A temporada na Coreia do Sul está se aproximando do fim. A K-League 1, principal competição do país, entrou na sua reta final e restam apenas três rodadas para o final do campeonato. O Daejeon Citizen, equipe do brasileiro Tiago Orobó, disputa a fase mata-mata para a permanência na elite do futebol coreano. Na última partida, o Daejeon empatou com o Suwon por 2 a 2. A equipe do brasileiro saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o empate, muito graças ao atacante, que marcou o primeiro gol e deu assistência para o tento do empate. Orobó celebrou o gol e o empate na raça.

“Foi um jogo bem difícil, nós enfrentamos um adversário muito duro e que precisava muito do resultado. Felizmente, conseguimos o empate e conquistamos um ponto. Desde a última rodada, já estávamos livres de qualquer risco de rebaixamento e isso nos traz uma tranquilidade maior para esses últimos três jogos da competição. Fico muito feliz em poder ter ajudado a equipe marcando um gol e dando uma assistência”, disse.

Tiago Orobó analisa temporada pelo Daejeon Citizen

Apesar do momento da equipe, que disputa o playoff contra o rebaixamento, Tiago Orobó tem chamado atenção na Coreia do Sul. O centroavante brasileiro é o principal artilheiro da K-League. Orobó acumula 16 gols na atual temporada, além de 5 assistências. Levando em conta a participação em gols, que soma gols e assistências, Tiago também é o líder com 21 participações diretas em gols. O atacante analisou a temporada.

“Estou muito feliz pelo momento que venho vivendo, tem sido um grande desafio poder jogar na primeira divisão aqui da Coreia, tenho enfrentado grandes jogadores, equipes fortes e poder ser o artilheiro da competição é um motivo de grande alegria. Faltam três jogos para o final do campeonato, espero poder ajudar a minha equipe marcando mais gols e, se possível, que eu possa terminar a competição como o artilheiro. Com certeza, esse era um dos meus objetivos no início da temporada e se puder concretizar agora no final, ficarei muito feliz”, concluiu.

Na temporada passada, em 2022, Tiago Orobó disputou a K-League 2 pelo Gyeongnam e também foi artilheiro, com 19 gols marcados.