Internazionale vence Atalanta em Bérgamo e se isola na liderança da Serie A

Neste sábado (4), a Internazionale bateu Atalanta por 2 a 1 fora de casa em jogo válido pela 11° rodada da Serie A. A partida foi disputada no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, casa da Atalanta.

Em uma partida onde os mandantes foram dominantes em quase 100% da partida, mas quem levou a melhor foram os visitantes. Os nerazzurri marcaram seus gols com Calhanoglu, de pênalti no final da primeira etapa e Lautaro Martinez, que marcou um belo gol logo no início do segundo tempo. O argentino agora chegou ao seu décimo segundo gol no campeonato e se isola na artilharia. O gol da La Dea foi marcado por Smacacca.

O jogo

O primeiro tempo começou muito aberto, porém estudado por ambas as equipes. A Atalanta aproveitava o fator casa e conseguia chegar com mais perigo ao gol de Sommer. Logo aos 20 minutos, depois do cruzamento de Zappacosta, Ruggeri chegou batendo de primeira, mas mandou a bola a direita do gol. Zappacosta fazia um ótimo jogo pela direita e depois de mais um cruzamento feito pelo ala, Lookman cabeceou para fora. Aos 37, Calhanoglu achou um passe, quase do meio campo, para Darmian invadir a área e sofrer o pênalti que foi cometido pelo goleiro Musso. Calhanoglu foi para a bola e converteu, assim abrindo o placar para os visitantes. No final, Musso ainda evitou mais um gol da Internazionale em um bomba de fora da área.

Na volta do intervalo, a Inter voltou melhor. Logo aos 4 minutos, Dimarco arriscou de longe e mandou muito perto do gol. Aos 8, Lautaro chegou a marcar após desviar o chute de Acerbi, porém o atacante estava em posição irregular. Depois de uma falha na saída de bola, Mkhitaryan roubou e rolou para Lautaro, dessa vez em posição legal, que ajeitou para a perna direita e bateu colocado marcando um golaço em Bergamo. A La Dea reagiu pouco depois também com uma pressão alta. Lookman roubou a bola de Dimarco, que reclamou muito de falta, e rolou para Smacacca diminuir o placar.

Depois disso a Atalanta se lançou ao ataque, mas parou em Sommer diversas vezes com chutes de Lookman e Smacacca. Musso também chegou a trabalhar em um chute cara-a-cara com Dumfries. No final do jogo Rafael Tolói foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O primeiro foi recebido por reclamação e o segundo por evitar um contra ataque da Internazionale.

Tabela e próximos confrontos

Com a vitória de hoje, a Internazionale chega aos 28 pontos e se isola na liderança da Serie A. No meio de semana, quarta feira (8), o time de Milão recebe o RB Salzburg pela Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Italiano, o time só volta a campo dia 12 de Novembro, jogando em casa contra a Frosinone.

Já a Atalanta, com a derrota fica em quinto colocado com 19 pontos e vê a Fiorentina podendo tomar sua colocação caso vença a Juventus hoje mais tarde. O time de Bergamo tem um confronto pela Europa League no meio de semana contra o Sturm, em sua casa. Pelo Italiano, só volta a campo dia 11 de novembro, jogando contra a Udinese, fora de casa.