Lazio sai na frente, leva empate e marca no final para vencer a Atalanta

Parecia fácil, mas foi difícil! Pela 8ª rodada da Série A TIM 2023-2024, no estádio Olímpico de Roma, terminou em 3 a 2 para a Lazio sobre a Atalanta, depois que os nerazzurri recuperaram de dois gols: o empate desapareceu no final da partida.

Os gols do vencedor Lazio foram marcados por De Ketelaere contra, Valentin Castellanos e Matías Vecino. Já para o Atalanta os tentos foram de Éderson e Sead Kolasinac. A equipe da casa vai a 12ª colocação no campeonato com a vitória e os visitantes permanecem na 6ª posição na tabela.

O primeiro tempo avassalador do Lazio

Aos 5 minutos a Lazio faz seu primeiro gol em cobrança de escanteio de Luis Alberto a bola bateu acidentalmente em De Ketelaere e acabou na rede. Com 11 minutos, os donos da casa aumentaram a vantagem em chute de Felipe Anderson que desviou em Castellanos.

Aos 14 minutos, Musso fez bem ao bloquear o remate certeiro de Casale, enquanto aos 18 minutos foi a trave que bloqueou o remate de Guendouzi de fora da área. Aos 33 minutos o gol dos visitantes com belo cruzamento de Ruggeri e cabeçada perfeita de Éderson que bateu em Provedel.

A segunda etapa de muito equilíbrio

O segundo tempo começou com a chance de De Ketelaere aos quatro minutosl. O empate vem aos 63 minutos, na sequência com um escanteio de Ruggeri que toca em Koopmeiners e desvia em Kolašinac.

A Lazio aos 83 minutos, com Vecino faz o gol da vitória, após receber passe de Castellanos. Os nerazzurri tentaram até o fim, e aos 90 minutos Lookman chutu para Muriel que desviou para o gol, mas Provedel bloqueou em dois tempos.

Sequência

As próximas partidas de ambas as equipes serão depois de uma Data FIFA, momento em que todos os campeonatos do mundo param para dar lugar ao futebol de seleções. Na rodada de volta a Lazio vai enfrentar o forte Sassuolo, no sábado (21), as 15H45, fora de casa. Já o time da Atalanta vai enfrentar em casa, o Genoa, as 13H do Domingo (22).