Em duelo de equipes do G-4, Atalanta e Inter de Milão prometem confronto acirrado

Neste sábado (04), Atalanta e Inter de Milão se enfrentam no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, às 14h (horário de Brasília). Ambas as equipes venceram suas últimas partidas no Calcio e chegam embaladas para a partida.

A La Dea vem em busca de sua terceira vitória seguida no campeonato. Porém, não terá vida fácil contra os Nerazzurri, que buscam uma vitória contra um forte oponente para firmar de vez o bom momento e abrir maior distância na liderança do campeonato.

Equipe de Gasperini quer se manter invicta em casa

A Atalanta venceu o Empoli por 3 a 0 fora de casa na última segunda-feira (30), resultado que colocou a equipe na 4ª posição da tabela, com 19 pontos. Após 10 jogos, os comandados de Gian Piero Gasperini contam com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcando 18 gols e sofrendo 8.

Nos 4 jogos que disputou em casa até aqui nesta temporada do Calcio, a Atalanta está invicta. Venceu 3 desses confrontos (contra Monza, Cagliari e Genoa), e empatou o outro em 0 a 0 contra a Juve. Além disso, também não sofreu nenhum gol jogando como mandante.

Visando as primeiras posições da tabela nesta temporada para disputar a próxima edição da Champions League, a equipe de Bérgamo quer os 3 pontos se firmar nas primeiras posições e quem sabe, alçar voos ainda maiores na liga.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Musso; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson e Ruggeri; Koopmeiners; Lookman e Scamacca (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Foto: Divulgação/Atalanta B.C.

Inter vem liderada por dupla de ataque em grande momento

Finalista da última UEFA Champions League, a equipe de Milão segue vivendo boa fase e por isso, tem colhido os frutos. Em 10 jogos na Serie A deste ano são 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 25 gols marcados, e apenas 5 sofridos. Além disso, o time está invicto a seis jogos, juntando Serie A e Champions.

No topo da tabela com 25 pontos, a Internazionale do técnico Simone Inzaghi bateu a Roma no último domingo (29), pelo placar de 1 a 0 com gol de Marcus Thuram. O atacante francês de 26 anos chegou nesta temporada a equipe, mas já parece se sentir em casa e seu entrosamento com o goleador Lautaro Martínez tem garantido pontos importantes para a equipe.

Thuram marcou 4 gols nesta campanha, além de ter distribuído 5 assistências, liderando o campeonato neste quesito. Já "El Toro" Lautaro é o artilheiro isolado da competição com 11 gols. Ambos são os principais trunfos da Inter para sair com uma vitória neste sábado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez (Técnico: Simone Inzaghi)

Foto: Divulgação/FC Internazionale Milano

Arbitragem

Árbitro: Simone Sozza

Assistentes: Damiano Di Iorio e Filippo Bercigli

Quarto Árbitro: Antonio Giua

VAR: Massimiliano Irrati e Lorenzo Maggioni (auxiliar)