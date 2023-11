Dortmund vence Newcastle e assume liderança do grupo da morte na Champions

Na tarde desta terça-feira (07), o Borussia Dortmund enfrentou a equipe do Newcastle pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões . Inseridos em um grupo considerado o mais difícil, os aurinegros garantiram a vitória por 2 a 0 sobre os visitantes e assumiram a primeira posição da chave com sete pontos.

Além desta partida, Milan e Paris Saint Germain também se enfrentaram em um duelo equilibrado resultando em 2 a 1 para os rossoneri que jogaram no San Siro diante da torcida e viram Rafael Leão e Olivier Giroud comandarem a virada sobre o time parisiense que teve o gol marcado por Skriniar.

Com os resultados, o time da muralha amarela dorme na liderança, mas não pode se sentir confortável em relação aos demais, visto que, neste momento, a classificação do grupo está aberta.

Standings provided by Sofascore

O duelo no Vale do Ruhr teve um gosto especial para Niklas Fulkrug que teve a oportunidade de marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões após quatro partidas. O atacante de 30 anos nunca havia marcado na maior competição de clubes do planeta e foi agraciado com um gol decisivo no confronto.

Após a partida, o jogador concedeu entrevista e destacou a obsessão do Newcastle pela vitória, condição aproveitada pelos aurinegros para contra-atacar.

“As primeiras chances foram do nosso lado, e foi dessa forma que entramos no jogo muito bem, tivemos alta intensidade ao fazer a contrapressão e conseguimos tomar vantagem nas situações decisivas. O contra-ataque em que Julian Brandt decide prosseguir com a jogada sozinho: Essas foram as situações decisivas! Ele teve a chance e matou o jogo. Essas foram chances que perdemos de vez em quando em alguns jogos. Nós sabíamos que o Newcastle estava desesperado para vencer a partida. Poderiamos ter feito ainda melhor usando os espaços. Mas nós estamos indo em uma direção positiva. Como um time, temos situações em que podemos melhorar. Mas hoje jogamos contra uma grande equipe, que foi uma boa reação após o Sábado. Nos colocamos em uma boa posição com trabalho árduo e, agora, está em nossas mãos. Está é a coisa mais importante.”

O Borussia Dortmund retorna a campo no próximo sábado (11), às 11h30, pela 11ª rodada da Bundesliga. A equipe enfrenta o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena em duelo direto pelo terceiro lugar.