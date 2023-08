RB Leipzig goleia Stuttgart em partida emocionante na Bundesliga

Nesta sexta-feira (25), o RB Leipzig protagonizou uma emocionante virada na RB Arena ao enfrentar o Stuttgart, abrindo a segunda rodada da Bundesliga. Com um placar final de 5 a 1, os Touros superaram o gol inicial de Guirassy para os visitantes, e proporcionaram uma chuva de gols aos seus torcedores. Henrichs, Dani Olmo, Openda, Kampl e Xavi Simons foram os heróis da equipe da casa, revertendo o cenário adverso em uma atuação impressionante.

Virada e goleada!

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Guirassy, do Stuttgart, aos 34 minutos do primeiro tempo. No entanto, o RB Leipzig mostrou sua determinação ao empatar logo no início da etapa complementar, com Henrichs aproveitando uma falha do goleiro Nubel. Dois minutos depois de chegaram ao empate, os donos da casa viraram o confronto, com Openda. No entanto, o atacante belga estava em posição irregular no início da jogada e, assim, o gol foi anulado.

A virada dos donos da casa veio aos 17 minutos, quando Dani Olmo balançou as redes, e foi seguida pelo gol de Openda, que desta vez estava em posição regular. Kampl aumentou a vantagem com um chute desviado aos 28, e Xavi Simons fechou o placar aos 31, após bela troca de passes dos Touros.

Foto: Divulgação / RB Leipzig

Como os times ficam?

Com essa vitória, o RB Leipzig, campeão da Supercopa da Alemanha há duas semanas, conquistou sua primeira vitória na Bundesliga, somando três pontos e assumindo a vice-liderança devido ao saldo de gols. Por sua vez, o Stuttgart sofreu seu primeiro revés no torneio, se matando com mesmo três pontos, mas ocupando a quinta posição.

Próximos jogos

O RB Leipzig enfrentará o Union Berlin no Estádio An der Alten Forsterei, em Berlim, às 12h30 (horário de Brasília) do domingo (3). Já o Stuttgart receberá o Freiburg na Mercedes-Benz Arena, em Estugarda, na manhã de sábado (2).