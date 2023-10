Dibu Martínez supera Ederson e vence o prêmio Yashin de melhor goleiro

Na tarde desta segunda-feira ocorreu a entrega dos prêmios da France Football. O vencedor do prêmio Yashin, de melhor goleiro da temporada, foi entregue ao goleiro do Aston Villa, Dibu Martínez. O atleta superou nomes como o brasileiro Ederson e o Belga Courtois no top 3 do prêmio da revista. Na hora da entrega da premiação, Martínez foi surpreendido com a presença de seu pai.

Os demais candidatos eram o marroquino do Al Hilal, Yasin Bono, Thibaut Courtois, o brasileiro do Manchester City, Ederson, o croata do Fenerbache, Dominik Livakovic, o francês do Milan, Mike Maignan, o camaronês do Manchester United, André Onana, o inglês do Arsenal, Aaron Ramsdale, o francês do Lens, Brice Samba e o alemão do Barcelona, Marc-André Ter Stegen.

O goleiro disse que o prêmio "é um aceno" para sua carreira, mas observou: "O maior prêmio já ganhei", referindo-se à Copa do Mundo conquistada com a Argentina. "Para mim, o melhor é ganhar em equipe, sem os meus companheiros de seleção e comissão técnica, sem o Aston Villa (seu clube), isso não seria possível".

Dibu Martínez com o prêmio (Foto: Divulgação / FIFA)

Vaias

Dibu foi alvo de vaias tanto quando seu nome foi anunciado quanto quando falava, a ponto de um dos apresentadores da cerimônia, o ex-jogador Didier Drogba, pedir respeito ao público francês.

Na França, ele foi acusado, após a final da Copa do Mundo, de desrespeitar os 'Bleus' e seu astro Kylian Mbappé.

O goleiro já havia conquistado a Luva de Ouro de melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022. Ele então protagonizou uma cena polêmica na cerimônia de premiação no gramado do estádio Lusail ao fazer um gesto obsceno com o troféu, aproximando-o da virilha.

Ranking de como ficou

1- Emiliano Martínez (ARG, Aston Villa)

2- Ederson (BRA, Manchester City)

3- Yassine Bounou (MAR, Al-Hilal)

4- Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

5- Ter Stegen (ALE, Barcelona)

6- Onana (CAM, Manchester United)

7- Livakovic (CRO, Fenerbahçe)

8- Ramsdale (ING, Arsenal)

9- Maignan (FRA, Milan)

10- Samba (CON, Lens)