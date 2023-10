Borussia Dortmund bate Werder Bremen e assume a liderança da Bundesliga

Nesta sexta – feira (20), Borussia Dortmund e Werder Bremen se enfrentaram no Signal Iduna Park em partida válida pela oitava rodada da Bundesliga. Os aurinegros obtiveram uma vitória magra sobre os visitantes por 1 a 0, o meia Julian Brandt marcou e garantiu os três pontos.

Com o resultado, o Borussia Dortmund segue invicto na competição, a equipe venceu seis jogos e empatou dois e, momentaneamente, assume a ponta da tabela com 20 pontos conquistados. O time da Muralha Amarela aguarda os demais competidores jogarem no fim de semana para se segue, ou não, na ponta.

Do outro lado, porém, o Werder Bremen se encontra em maus lençóis. A equipe de Ole Werner venceu apenas dois dos oito jogos disputados e perdeu o restante. No momento, os Verde e Branco se encontram na 14ª colocação podendo, até mesmo, entrar na zona de rebaixamento ao término da rodada.

Antes do soar do apito inicial, um fato curioso chamou a atenção dos telespectadores: a torcida visitante estendeu uma faixa com os dizeres “Obrigado por todo o empenho, Lücke”, em agradecimento ao tempo que Füllkrug defendeu o Werder Bremen.

Com o soar do apito, rapidamente o clima do estádio mudou, 81.365 torcedores ecoavam por todo Signal Iduna Park os cânticos de Borussia e Werder. O duelo em campo também estava interessante, apesar do ataque aurinegro, o goleiro Zetterer, que teve a dura missão de substituir Jiri Pavlenka por lesão, realizou boas defesas garantindo o placar mínimo.

A pressão dos donos da casa foi imediata, logo aos seis minutos Malen tentou o primeiro chute, mas parou em Zetterer. O primeiro tempo foi difícil para os visitantes, poucas vezes conseguiram desenvolver uma jogada junto aos companheiros e, quando conseguiam, a bola era retomada rapidamente. Realizando pressão alta, o Dortmund conseguiu roubar a bola no ataque e partir pro ataque com Brandt que passou, na pequena área, para Reus que finalizou para fora aos 31 minutos.

Pouco tempo depois, aos 44 minutos, Malen recebeu passe na ponta direita, invadiu a área adversária e encheu o pé na direção do gol, contudo, a bola rebateu na trave. Aos 52 minutos, Reus viu a infiltração de Malen na área e cruzou para o jogador finalizar, no entanto, sem sucesso, a bola saiu pela lateral.

O gol, portanto, saiu aos 66 minutos, quando Emre Can assistiu Julian Brandt com um passe na entrada da área quebrando a linha defensiva do Werder. Brandt recebeu a bola e na saída do goleiro o encobriu concretizando o tento para comemorar não só a vitória como sua 300ª aparição com a camisa aurinegra.

Com a vitória, o Borussia Dortmund vai confiante para a partida da próxima quarta - feira (25), às 16h, contra o Newcastle no Signal Iduna Park pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já o Werder Bremen segue tentando frear a série de derrotas que a equipe acumula. No próximo sábado (28), o time entra em campo às 10h30 contra o Union Berlin no Weserstadion.