Napoli sai na frente, mas cede empate para Union Berlin na Champions League

Nesta quarta-feira (8), o Napoli apenas empatou com o Union Berlin por 1 a 1 em duelo válido pela quarta rodada da UEFA Champions League, realizado no Estádio Diego Armando Maradona. Politano marcou para os donos da casa, enquanto Fofana igualou o resultado.

Napoli pressionou durante a etpa inicial

O Union Berlin assustou logo com três minutos de jogo em um lance de enorme perigo depois que Becker finalizou no alvo, mas Meret conseguiu evitar a abertura precoce do placar.

Na sequência da etapa inicial, o Napoli aumentou a intensidade e pressionou o adversário no campo ofensivo buscando valer-se da técnica superior. Aos 16', o meia Zielinski chutou para defesa de Ronnow, e depois, o zagueiro Natan testou firme na trave.

Apesar da insistente pressão, o placar só foi aberto aos 38 minutos, depois que Politano superou o goleiro em bela construção coletiva para abrir o placar a favor do Napoli.

Union Berlin buscou o empate logo no início do segundo tempo

Quando tudo indicava que o Union Berlin sofreria ainda mais no segundo tempo, os visitantes conseguiram buscar o empate com poucos minutos. Em jogada de contra-ataque em velocidade, Datro Fofana concluiu para o fundo das redes com categoria.

O Napoli tentou retomar a vantagem na sequência, mas acabou demonstrando muita dificuldade em furar a defesa alemã, repetindo um problema observado em outros jogos da atual temporada.

A melhor chance veio de gol veio com a finalização de enorme perigo de Rrahmani, mas Ronnow evitou o gol com uma bela defesa e salvou o Union Berlin da derrota, conquistando o seu primeiro ponto e possibilitando ainda a luta por uma vaa aos playoffs da Europa League.

Tabela

Com este resultado, os italianos agora ocupam a segunda colocação do Grupo C com sete pontos conquistados, enquanto o Union Berlin segue na lanterna do grupo com um ponto conquistado.

Sequência

Neste final de semana, o Napoli volta a campo em duelo diante do Empoli neste domingo, às 8h30, pelo horário de Brasília, válido pelo Campeonato Italiano. Enquanto isso, o Union Berlin tentará buscar a reabilitação na Bundesliga contra o Bayern Leverkusen, às 11h30, na BayArena.