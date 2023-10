Fiorentina vence Napoli fora de casa e assume lugar no G-4 da Serie A

Em duelo direto pelas primeiras posições da Serie A 2023-24, a Fiorentina fez uma grande atuação e bateu o Napoli por 3 a 1 no estádio Diego Armando Maradona neste domingo (8). Brekalo, Bonaventura e Nico González marcaram os gols da Viola. Osimhen fez o único dos atuais campeões italianos em jogo válido pela oitava rodada.

A Fiorentina fez um ótimo começo de jogo e, logo aos 7 minutos, após chute na trave de Martínez Quarta, Brekalo completou no rebote e fez seu primeiro gol com a camisa viola.

O Napoli conseguiu equilibrar e chegou a marcar aos 23, mas o gol de Osimhen foi anulado por impedimento na origem da jogada. A Fiorentina, apesar do crescimento dos rivais, administrava a vitória com certa tranquilidade, até que Parisi recuou mal uma bola aos 49 e Terracciano fez pênalti. Osimhen foi para a bola e empatou o duelo.

Apesar do golpe sofrido no fim da primeira etapa, a Fiorentina manteve a boa postura e a agressividade e, aos 18 minutos, Bonaventura fez o 2 a 1.

Rudi Garcia colocou o Napoli para frente, acionando Lindstrom, Simeone e Gaetano do banco, mas o time não conseguiu pressionar. Na reta final, com mais espaço, a Fiorentina conseguiu o terceiro em um contra-ataque puxado por Parisi, que Nico González, que começou no banco, completou para gol.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Fiorentina de Vincenzo Italiano desempata na classificação com o próprio Napoli e assume o quarto lugar, com 17 pontos, três a mais que os atuais campeões nacionais, que estão em quinto.

As equipes ficam duas semanas sem entrar em campo por causa da data Fifa. O Napoli volta a jogar no dia 21 contra o Hellas Verona, fora de casa, às 10h (de Brasília). Já a Fiorentina faz o dérbi da Toscana diante do Empoli em Florença no dia 23, às 15h45.