Argentina perde para o Uruguai e conhece sua primeira derrota após a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (16), Argentina e Uruguai se enfrentaram na Bombonera. A partida era válida pela quinta rodada da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Depois de 14 jogos a seleção Argentina voltou a conhecer uma derrota. A última tinha sido justamente na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. Pelo outro lado, o Uruguai chega a sua segunda vitória seguida contra seleções que podem ser concorrentes diretos pela classificação. A albiceleste, bateu o Brasil por 2 a 0 e agora voltou a vencer pelo mesmo placar a campeão do mundo, fora de casa. Os gols foram marcados por Ronald Araújo e Darwin Núñez.

Uruguai marca dois e impõe primeira derrota à Argentina nas Eliminatórias

A primeira etapa foi marcada pela duas equipes se estudando muito. Porém o Uruguai conseguiu criar mais chances. A primeira grande chance foi com Julian Alvarez, mas o atacante desperdiçou. Depois Messi foi acionado pelo meio cortou para a esquerda, mas chutou fraco, fácil para Rochet fazer a defesa.

Aos 40 minutos, Matias Viña foi lançado pela esquerda. A bola correu um pouco a mais, mas o lateral uruguaio brigou contra a marcação, roubou a bola e cruzou rasteiro para Araújo, que chegou batendo cruzado para abrir o placar. No finalzinho, Messi chegou a bater uma falta que Tagliafico desviou e quase matou o goleiro uruguaio, porém a bola foi para fora.

Na volta para o segundo tempo a Argentina voltou melhor, porém sem conseguir converter suas chances. Logo aos 11, como de costume, Messi bateu falta, mas parou no travessão. Depois o jogo ficou morno, os visitantes demonstraram um forte poder de marcação utilizando uma linha de 6 zagueiros para parar o ataque argentino.

Aos 37, Di Maria bateu o escanteio no primeiro pau para Lautaro desviar e Rochet fazer mais uma defesa. O goleiro acabou o jogo com 6 defesas no total. No final, depois de uma roubada de bola na frente da área defensiva, De La Cruz lançou Darwin que saiu cara a cara com Martinez e matou a partida fazendo 2 a 0.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória a seleção uruguaia vai a 10 pontos e assume a vice-liderança. Na próxima rodada a equipe enfrenta a Bolívia no próprio Uruguai. Já a Argentina, mesmo com a derrota, se mantém em primeiro com 12 pontos. Agora o time de Lionel Scalloni vem ao Brasil enfrentar a Canarinho, que perdeu hoje seu segundo jogo seguido, no Maracanã.