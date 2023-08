Liverpool vira no fim e vence o Newcastle pela Premier League

Na tarde deste domingo (27), o Liverpool, de forma inacreditável, conseguiu vencer o Newscatle fora de casa. O duelo acabou em 2 a 1 para os visitantes, que contaram com dois gols do iluminado Darwin Núñez, enquanto Gordon fez o gol dos mandantes.

Primeiro tempo elétrico

Apesar de ambos os times não conseguirem ser muito eficientes para levar perigo as metas dos goleiros, os primeiros minutos foram alucinantes. O Newcastle estava melhor no jogo, conseguia jogar com mais facilidade, achando mais espaços.

Mas quem quase abriu o placar primeiro foi os Reds, com 16 minutos, Luis Díaz acelerou pela ponta esquerda e arriscou pro gol, obrigando o goleiro Pope a fazer uma boa defesa.

Quando o Liverpool parecia que ia reagir, Alexander-Arnold deu um presente para Gordon, que saiu cara a cara com Alisson e bateu por baixo, marcando o único gol do primeiro tempo.

Pouco tempo depois em um lance polêmico, o zagueiro Van Dijk foi expulso, muita reclamação dos visitantes mas o VAR não interferiu e a decisão foi mantida. Com um jogador a mais, os donos da casa só não ampliaram o placar por causa de Alisson, o goleiro do Liverpool fez um milagre para que o chute de Almirón não entrasse.

O jogo seguiu até os minutos finais com muitas faltas, principalmente dos donos da casa.

Newcastle perde várias chances e sofre a virada

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira acabou. Com um jogador a mais, os The Magpies foram pra cima, buscando jogar no campo de ataque.

Mesmo com toda essa pressão e em desvantagem numérica, o Liverpool não abdicou de jogar e conseguia chegar ao gol com trocas de passes interessantes. Os mandantes perderam várias oportunidades de matar o jogo, a mais clara delas com Almirón, aos 30 minutos ele escapou velozmente entre os marcadores e chutou na trave.

Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, o herói do jogo apareceu. Primeiro aos 40 minutos para empatar o jogo, Darwin Núñez contou com vacilo de Botman e bateu firme para vencer Pope. Cinco minutos depois, já nos acréscimos, Salah deu uma linda assistência para o uruguaio virar o jogo.

Agenda​​​​​​​​​​​​​​

Os times voltam a campo no próximo fim de semana pela 4° rodada da Premier League. No sábado (02), o Newcastle vai enfrentar o Brighton, às 13h30, no Falmer Stadium. Já o Liverpool jogará contra o Aston Villa, no domingo (03), às 10h, em Anfield.