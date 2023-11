Em jogo de duas expulsões, Chile e Paraguai não saem do zero

Na noite desta quinta-feira (16), o Chile recebeu o Paraguai no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. O confronto válido pela 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 acabou em 0 a 0, com duas expusões.

Primeira etapa equilibrada

Jogando em casa, o Chile, liderado por Alexís Sanchez, começou a partida indo ao ataque e buscando o gol, empurrado pela torcida presente. Porém, a pressão chilena não durou muito e as ações se equilibraram.

Confortáveis na partida, o Paraguai trocava passes na busca de achar um buraco na defesa adversária, comandada por Medel, do Vasco. Muito acionado, Matias Rojas, do Corinthians, controlava os ataques da Albirroja.

No fim do primeiro tempo, o lateral Paraguaio Robert Rojas, do River Plate, foi ao vestiário mais cedo após entrada forte no adversário, deixando os visitantes com um homem a menos para toda a segunda etapa.

Tudo igual

Com a vantagem numérica, a La Roja tentava ir ao ataque, mas parava em sua própria falta de criatividade e na defesa bem postada do adversário. Em 40 minutos, a equipe finalizou apenas quatro vezes ao gol, sem levar muito perigo ao gol de Miguel.

Aos 44, Victor Mendez sofreu o mesmo caminho de Rojas. Após entrada fortíssima, o jogador chileno levou o vermelho e deixou o jogo em igualdade numérica, com ambas as seleções com dez jogadores em campo.

Nos acréscimos, a partida teve tons dramáticos, com chances de gol para ambos os lados, porém, sem sucesso. A partida acabou com 71% de posse de bola chilena (devido a grande parte da partida com um jogador a mais) mas em 0 a 0.

Tabela

O Chile, contestado, ocupa a 8ª posição, fora do grupo dos classificados para a Copa de 2026, com 5 pontos. Já o Paraguai, ocupa a 7ª posição, também com 5 pontos, conseguindo momentaneamente uma vaga na repescagem.

Calendário

As seleções voltam a campo na terça-feira (21), pela 6ª rodada das Eliminatórias. O Paraguai recebe a Colômbia, às 20h, enquanto o Chile enfrenta o Equador, fora de casa, às 20h30.