Venezuela goleia Chile com show de Soteldo

Venezuela e Chile se enfrentaram nesta quarta-feira (17) pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, e a seleção venezuelana venceu por 3 a 0 com gols de Soteldo, Rondón e Machís. Com o resultado, a La Vinotinto ocupa a quarta colocação das eliminatórias, enquanto o Chile estaciona na sexta colocação.

Atropelo Venezuelano

A primeira etapa até começou com certo equilíbrio entre as equipes. O Chile manteve a bola no pé por mais tempo, mas não assustava a seleção da casa, que adotou postura defensiva e saía em contra ataques, sempre acionando Soteldo, que fazia as jogadas na ponta e procurava Rondón para finalizar as jogadas.

Os venezuelanos abriram o placar aos 45 minutos da etapa inicial em um erro de saída de bola dos chilenos. Soteldo recebeu na ponta esquerda e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro chileno.

Na etapa final, o Chile saiu para buscar o resultado, mas não criava muitas chances nos 15 minutos iniciais, e após esse período a Venezuela tomou conta do jogo, dominando as ações do jogo e controlando a partida. Para dificultar mais ainda a vida dos chilenos, Nuñez foi expulso aos 14 minutos, e assim Los Vinotintos controlaram mais ainda a partida, chegando ao segundo gol aos 27 minutos, com grande jogada de Soteldo, que driblou o zagueiro Medel e o goleiro, deixando Rondón livre para marcar.

Cinco minutos depois, em mais uma grande jogada do camisa 10, a bola ficou para Machís marcar o terceiro e sacramentar a vitória da seleção da casa.

Agenda

A seleção venezuelana volta a campo no dia 16 de novembro, quando recebe a seleção do Equador, às 19h (horário de Brasília). Enquanto o Chile recebe a seleção do Paraguai no mesmo dia 16 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília). Ambos os confrontos serão válidos pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.