Messi lamenta incidentes no Maracanã e valoriza vitória da Argentina: "Amo essa equipe"

Lionel Messi e a Argentina conquistaram mais uma vitória no Maracanã. Em um jogo marcado pela violência nas arquibancadas, os hermanos derrotaram a Seleção Brasileira no Brasil pela primeira vez na história, graças ao gol de Otamendi, resultando no triunfo argentino por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Após a partida, o atual melhor jogador do mundo desabafou sobre o incidente nas arquibancadas do Maracanã, que deixou dois argentinos feridos gravemente. “Vimos como a polícia estava batendo nas pessoas, com alguns familiares nossos aqui. Isso aconteceu também na final da Libertadores. Eles estão mais focados nisso do que em jogar. Somos uma família e decidimos jogar para acalmar a situação", disse o argentino número 10.

O ídolo mundial também destacou a importância da vitória da Argentina no Maracanã. "Este grupo continua a conquistar coisas históricas. Embora hoje não tenha sido a mais importante, é algo muito bom. Eu amo essa equipe e sempre fico feliz em jogar aqui", disse.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, parecido com a final da Copa América. Eles nos pressionaram muito, lutaram lá em cima e precisamos manter a posse de bola. Esses jogos se definem nos detalhes", completou Messi.

Por fim, a estrela do futebol Sul-americano comentou sobre os incômodos musculares que sentiu durante o duelo e mostrou seus planos para a próxima temporada. "Senti a lesão no início da partida, mas aguentei, não é forte e espero voltar melhor. Mas hoje eu realmente não joguei 100%."

"Ficarei mais um pouco em Miami porque as crianças vão para a escola lá. Depois vou para a Argentina e depois me preparar para a pré-temporada para jogar o ano de 2024 com força total", finalizou Messi.