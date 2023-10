Argentina bate Paraguai e mantém invencibilidade nas eliminatórias

Na noite desta quinta-feira (12), a Argentina dominou o Paraguai e saiu vencedora da terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, pelo placar de 1 a 0. O gol do duelo foi marcado por Otamendi.

A seleção Argentina teve pleno domínio da confronto, tendo as principais chances do jogo, e após a entrada de Lionel Messi, a pressão foi ainda maior, e o resultado não foi mais elástico por conta da trave, que foi responsável por “tirar” dois gol do craque argentino que teve a infelicidade de acerta-la duas vezes.

Argentina marca aos dois minutos e domina primeira etapa

Foto:Divulgação/Argentina

A seleção Argentina vinha com 100% de aproveitamento nas partidas das eliminatórias, e a postura era claramente visando a manutenção de tal, e logo aos 2 minutos, após uma jogada claramente ensaiada de escanteio, Rodrigo de Paul fez a cobrança no segundo pau e encontrou seu companheiro Otamendi, que de pé direito mandou a bola para o fundo da rede e abriu o placar logo no início da partida.

E mesmo com um gol a frente no placar, os argentinos mantiveram o controle do jogo, conseguiram criar a grande maioria das chances criadas do confronto e sofrendo quase nenhuma a seu desfavor. Mas devido a boa atuação do goleiro Coronel e também tendo o azar de ter acertado a trave, o placar não foi maior antes do apito final da primeira etapa e ambas as equipes voltaram para o vestiário com os mandantes na frente.

Messi quase marca duas vezes, mas Argentina ganha pelo placar mínimo

Foto:Divulgação/Argentina

A novidade para a segunda etapa não poderia ser outra, Lionel Messi entrou aos 6 minutos, e se no primeiro tempo a pressão foi grande, com a entrada do craque foi maior ainda, o atacante chegou a acertar a trave duas vezes, sendo uma dessas oportunidades em uma tentativa de gol olímpico, que por pouco não entrou, e o resultado acabou ficando no placar mínimo.

Em etapa semelhante a primeira, a Argentina tentou bastante, conseguiu grandes oportunidades, mas acabou não conseguindo empurrar a bola para a rede e garantiu a sua vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Paraguai, e até o momento, ocupando a primeira colocação da tabela das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Como ficaram na tabela?

Com a vitória dos atuais campeões mundiais, a seleção Argentina somam 9 pontos conquistados e se encontram até o momento na primeira colocação da tabela, tendo de esperar o duelo entre Brasil x Venezuela para definir quem vai “dormir” na liderança.

O Paraguai por ter sido derrotado, apenas manteve seus três pontos conquistados, e atualmente se encontra na nona colocação.

Próximos Compromissos

A Argentina têm seu próximo compromisso marcado para a próxima terça-feira (17), em que terá de enfrentar a tradicional seleção Peruana, no Estádio Nacional de Lima, ás 23h. O duelo é válido pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Os Bolivianos voltam aos gramados também na próxima terça-feira (17), em que terão de enfrentar a seleção da Bolívia, no Estádio Defensores del Chaco, ás 19h30.