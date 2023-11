Após derrota da Argentina para o Uruguai, Messi diz: “Temos que nos levantar”

Em jogo aguerrido, o Uruguai venceu a Argentina fora de casa por 2 a 0, com gols de Ronald Araújo e Darwin Nuñez. Com isso, a Argentina perdeu a primeira partida nas Eliminatórias para a Copa de 2026, mas ainda continua liderando na tabela com 12 pontos, dois à frente do Uruguai.

Messi lamenta não sair com os três pontos e já pensa na próxima partida:

“Temos que nos levantar, já contra o Brasil são partidas à parte”.

O craque argentino, mesmo decepcionado, pelo embate de hoje, rapidamente, já mudou um pouco do foco para o jogo seguinte. Lionel ainda fala que todos os jogos contra a Seleção Brasileira são diferentes, ou seja, imprevisíveis, sabe que tudo pode acontecer. Portanto, não coloca nenhuma seleção como favorita.

Com a vitória uruguaia, em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, o treinador Lionel Scaloni soma a 6ª derrota no comando técnico da Seleção Albiceleste. Nesse contexto, um tabu de 36 anos foi quebrado nesse duelo, o Uruguai não vencia em solo argentino há todo esse tempo. Dessa vez, conseguiu mudar a longa trajetória dos últimos anos.

Apesar do êxito dos uruguaios, a Argentina segue líder da competição, muito pelo momento que os argentinos estão vivendo, com um futebol bem jogado e tecnicamente vistoso, nesse início de campeonato. Nessa visão, o mérito do comandante da Celeste Marcelo Bielsa falou mais alto, hoje em Buenos Aires.

Na classificação das Eliminatórias para Copa de 2026, a Argentina continua na primeira colocação com 12 pontos. Logo atrás, o Uruguai com 10 pontos fica na segunda posição.

Na próxima semana, os duelos da 6ª rodada serão disputados na terça-feira (21). A Argentina encara o Brasil, às 21h30, no Maracanã. Já o Uruguai, jogando em casa, enfrenta a Bolívia, às 20h30, no Centenário.

Em relação ao clássico que será jogado no estádio Jornalista Mário Filho, o incrível Maraca, pode ser uma possível despedida de Lionel Messi em gramados brasileiros, visto que ainda não há uma confirmação sobre quando Messi aposentará da Seleção Argentina.