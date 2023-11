Em reencontro de Messi e Suárez, Argentina e Uruguai se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa

Na noite desta quinta-feira (16), Argentina e Uruguai protagonizam embate válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Albiceleste, invicta até então, ocupa o primeiro lugar com 12 pontos, enquanto a Celeste, vem logo atrás na segunda colocação com 7, assim como a Seleção Brasileira. O confronto acontecerá em solo argentino, na Bombonera, às 21h (horário de Brasília). Mediando o duelo, temos o árbitro Wilmar Roldán.

Os Hermanos buscam manter os 100% de aproveitamento na competição e além das 4 vitórias, um ponto plausível de destaque é a defesa da equipe, que não sofreu gols até então.

Lionel Scaloni não teve problemas quanto a convocação e a expectativa é força máxima, contando com o retorno de Lionel Messi e a presença no banco de Di María e Dybala, novidades junto com a possível estreia do lateral-direito Pablo Maffeo pela seleção.

Dessa forma, a provável escalação da Argentina para o duelo vem com: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Nico González, Lautaro Martínez.

Pelo lado dos uruguaios, a grande novidade é a volta da convocação de Luis Suárez. O atacante do Grêmio, que faz grande temporada com 26 gols e 16 assistências, pode ser uma boa arma contra os adversários.

A missão de vencer em plena La Bombonera certamente não é fácil, mas a Celeste conta com a inspiração do trio De la Cruz, Valverde e Darwin Nunez para conquistar mais 3 pontos.

Dito isso, Marcelo “El loco” Bielsa deve levar a campo o seguinte time: Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Cáceres, Mathias Olivera; Ugarte, Valverde, De La Cruz; Pellistri, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez.

Últimos confrontos

Nas últimas 5 partidas a equipe uruguaia vem se dando mal, são 3 vitórias dos argentinos e 2 empates. No contexto geral, a diferença também aparece: Dos 208 jogos, 94 são triunfos dos Hermanos e 61 dos uruguaios, além de 53 empates.