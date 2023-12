Eletrizante! RB Leipzig vence Borussia Dortmund fora de casa em jogo de 5 gols pela Bundesliga

Na tarde deste sábado (09), Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentaram em partida válida pela décima quarta rodada da Bundesliga. Os donos da casa, que tiveram o zagueiro Matt Hummels expulso no começo do primeiro tempo, sofreram a partida inteira com um a menos e de forma muito valente, perderam por 3 a 2. Baumgartner, Pulsen e Bensamaini (contra) marcaram para os Touros, enquanto Süle e Füllkrug descontaram para o Borussia.

Altas emoções

Os primeiros movimentos da primeira etapa foram de não poder piscar. Mesmo fora de casa, em um dos estádios mais hostis da Europa, o RB Leipzig manteve o que vem fazendo em toda a temporada e sufocou os mandantes, que apelavam à pressão da muralha amarela para poder equilibrar as ações. Logo aos 10 minutos, em passe desviado por Meunier, Openda saiu cara a cara com o goleiro, mas foi impedido por Mats Hummels, que fez a falta fora da área e como último homem, acabou sendo expulso. A partir da expulsão, o jogo virou praticamente um ataque contra defesa, os Touros atacavam e o Borussia se defendia, as vezes procurando uma escapada no contra-ataque. Enfim, o que parecia inevitável aconteceu, aos 31, após cobrança de escnateio, Bensamaini desviou e marcou contra, abrindo o placar em Dortmund. Até os acrésicmos, a partida era um verdadeiro amasso, 15 finalizações dos visitantes contra apenas 3 dos donos da casa, mas o futebol, imprevisível como é, deixou guardado para a única chegada de perigo dos Auri-Negros, o gol de empate. Julian Brandt, em um cruzamento perfeito, achou Niklas Süle no segundo pau, que de forma impecável finalizou de primeira e igualou o resultado. Fim de um primeiro tempo maluco e 1 a 1 no placar.

Segundo tempo aberto

Ter 10 em campo não é fácil para ninguém. Apesar da boa postura, o Dortmund querendo ou não acabava dando espaços aos Touros, que rapidamente conseguiram passar à frente do placar. Aos 9, Xavi Simons finalizou e no rebote, dentro da área, Baumgartner aproveitou e colocou o Leipzig novamente no comando do duelo. Diante da vantagem, os visitantes mantiveram o controle da bola e pacientemente buscavam a oportunidade para marcar o terceiro e liquidar a partida. O que a equipe não contava era com a noite inspirada de Kobel, se não fosse o goleiro, o placar com certeza seria muito mais eslástico.

O Borussia, que parecia morto, de uma hora para outra, começou a ganhar campo e incomodar a defesa do Leipzig. Fullkrüg, Brandt e Adeyemi mostravam que o empate era realidade e mudaram a tônica da partida. Contudo, as investidas não foram suficientes e apesar da dificuldade, os Touros aproveitaram o adversário aberto e com a tranquilidade de Poulsen, entortando o zagueiro, ampliaram para 3. Os Auri-Negros ainda descontaram e pressionaram, contando com milagres da defesa e grandes defesas de Blaswich, mas o confronto acabou em 3 a 2 para o RB Leipzig. Um final eletrizante!

O que vem por aí

Ambas as equipes, já classificadas, voltam a campo na próxima quarta feira pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O Borussia, recebe o PSG, enquanto o RB Leipzig enfrenta o Young Boyz, também na Alemanha.