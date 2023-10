Borussia Dortmund e Milan empatam pelo grupo da morte da Champions

Em partida realizada na tarde desta quarta-feira (4), Borussia Dortmund e Milan empataram em 0 a 0, no Signal Iduna Park, na Alemanha, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Champions League.

As equipes estão no grupo F da competição, o chamado “grupo da morte”, porque ainda conta com Newcastle e PSG, que também jogaram no mesmo horário.

Domínio aurinegro

Empurrados pela Muralha amarela, os donos da casa começaram a partida pressionando os visitantes, com sua marcação adiantada perto da área adversária. Porém, os Rossoneri conseguiam escapar da pressão, muitas vezes pelo lado esquerdo, com a dupla Rafael Leão-Theo Hernandéz sendo muitas vezes o desafogo da equipe italiana.

A partida seguiu com muita velocidade, equipes aproveitando os contra- ataques para ir em busca do gol e grande equilíbrio na posse de bola, o famigerado “Lá e Cá”.

Entretanto, a partir dos 30, o Borussia passou a se impor mais ofensivamente, atacando praticamente todo o tempo restante da primeira etapa. Aos 37, Julian Brandt protagonizou um belo lance e uma das chances mais claras da partida até o momento, após receber cruzamento de Emre Can, dominar no peito e tentar uma bicicleta que passou por cima do gol de Maignan.

Apesar da maior posse de bola (58-42) e do maior número de finalizações (9-6), os Aurinegros não conseguiram tirar o zero do placar e o árbitro apitou o fim da primeira etapa aos 45, sem acréscimos.

Resposta Rossoneri

Apesar de não promover mudanças na escalação no intervalo, o técnico do Milan Stefano Pioli certamente motivou seus jogadores, que voltaram do vestiário, com outra postura, diferente da apresentada no final da primeira etapa.

A equipe italiana se aproveitou da marcação mais frouxa dos mandantes e foi ao ataque. A melhor chance da equipe foi aos 55, quando Rafael Leão fez lindo passe para Pulisic, mas o camisa 11 ao invés de completar a tabela, finalizou em cima do goleiro Kobel, que fez a defesa.

A metade da segunda etapa seguiu morna, onde faltou agressividade de ambas as equipes, que pareciam “satisfeitas” com o resultado.

No fim, o Milan chegou a ter duas boas chances, em uma grande cabeçada de Theo Hernandez, aos 83 e com Chukweze, aos 87, que parou no goleiro adversário, quando esteve na cara do gol.

Dessa forma, a partida acabou empatada em 0 a 0, marcada por grande equilíbrio entre as equipes e muitas finalizações (32 no total), apesar de poucas terem sido no alvo (somente 5).

Como fica?

Com o resultado, ambas as equipes se mantiveram em suas respectivas colocações. O Borussia agora somou seu primeiro ponto, mas ainda é o 4º. Já o Milan, somou seu segundo ponto e é o 3º.

Calendário

Ambas as equipes voltam a campo pela Champions League na quarta-feira (25) às 16h. O Dortmund vai à Inglaterra enfrentar o Newcastle, enquanto o Milan vai à França enfrentar o PSG, pela 3ª rodada do Grupo F, o grupo da morte.

Pela Bundesliga, o Borussia recebe o Union Berlin, em casa, no sábado (7) às 10h30. Já o Milan, enfrenta o Genoa, também no sábado (7), às 15h45, pela Serie A.