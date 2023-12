Richarlison marca duas vezes e Tottenham goleia o Newcastle em casa

Na tarde deste domingo (10), Tottenham recebeu o Newcastle para a 16ª rodada do campeonato inglês, marcando quatro gols na partida e vencendo com propriedade. Sequência ruim do time londrino parece ter acabado com atuação impecável.

Os jogadores do Tottenham comandados por Heung Min Son brilharam contra adversário complicado, Newcastle tem bom elenco e briga com os Spurs por uma vaga no G4. O centroavante brasileiro Richarlison marcou duas vezes "desencantando" na temporada.

Pressão e gols no primeiro tempo

O time londrino entrou em campo focado em encerrar a sequência ruim, eram 5 jogos sem vitória. Com uma pressão enorme nos minutos iniciais o Newcastle não criou, a saída de bola estava sufocada pela pressão de Ange Postecoglou.

Não demorou para os mandantes abrirem o placar, após jogada trabalhada, o lateral italiano Udogie apareceu como um centroavante para finalizar aos 26', Tottenham 1x0.

O coreano Heung Min Son veio inspirado e não satisfeito com uma assistência, serviu novamente seu companheiro em jogada parecida, mas dessa vez Richalison estava lá para escorar para o fundo da rede, Tottenham aumenta o placar aos 38'.

Foto: Divulgação / Tottenham

Segundo tempo de manual

A tônica do jogo não mudou, o time londrino continuou agredindo ofensivamente os visitantes mas agora em transições rápidas. Em jogada trabalhada desde a defesa, Pedro Porro lança para o centroavante brasileiro que erra o domínio mas engana o goleiro, Richarlison finaliza rasteiro confirmando a vitória e goleada.

Com o jogo definido, Son precisava guardar o dele. Em jogada individual o coreano sofre o pênalti e bate, marca o quarto e coroa sua atuação nota 10. No fim, em uma desatenção da defesa londrina, Joelinton faz o gol de honra do Newcastle. Resultado definido, 4x1 Tottenham para espantar o fantasma da má fase.

Importância de uma vitória impactante

Tottenham começou a temporada em uma sequência imbatível de 10 jogos, mas vinha oscilando e chegou ao seu quinto jogo sem vitória na última quinta (07), levando a virada em casa contra o West Ham.

Com atuação incrível de Son e gols "lavando a alma" de Richarlison, o time retoma a confiança para a temporada e segue em busca da classificação para a Champions League.

Newcastle em corda bamba

O Newcastle passa por momento complicado. O time inglês caiu no "grupo da morte" desta edição da Champions, junto de Paris Saint German, Milan e Borussia Dortmund. Na quarta-feira (13) eles precisam vencer em casa contra o Milan e esperar a definição de PSG e Dortmund.

Foto: Divulgação / Newcastle

Não conseguindo repetir o impacto da última temporada, o time chefiado por Eddie Howie figura na 7ª colocação do campeonato inglês entre vitórias e derrotas.