West Ham vira fora de casa e afunda Tottenham na má fase

Na tarde desta quinta-feira (7), às 17h15, Tottenham e West Ham duelaram pela 15ª rodada da Premier League. O time visitante venceu de virada por 2 a 1 com uma "entregada" da defesa dos donos da casa no segundo tempo.

A equipe da casa vinha melhor na partida e vencia por 1 a 0, no entanto, sofreu dois gols de falhas individuais deixando três pontos pelo caminho.

Primeiro tempo

Em início de domínio completo londrino, Cristian Romero abre o placar aos 11 após cobrança de escanteio e cabeceio indefensável. O zagueiro argentino estava suspenso por cartão vermelho sofrido contra o Chelsea (06) e retornou neste jogo.

Foto: Divulgação / Tottenham



A equipe londrina manteve a ofensividade e continuou atacando durante todo o primeiro tempo, finalizando 13 vezes, mas os Hammers seguraram os avanços e o placar em 1x0.

Segundo Tempo

Logo aos sete, os visitantes empataram com Jarred Bowen. Um "pebolim" entre a bola e os zagueiros rivais resultou em uma finalização limpa para o jogador, que empatou a partida em ato de pouca sorte dos donos da casa.

O West Ham cresceu na partida após o gol de empate, criando chances e equilibrando o confronto que era de domínio oposto até aquele momento.

Gol da virada

O lateral italiano Udogie recuou de forma desastrosa para o goleiro que se viu sem opções, após pressão do ataque, James Ward Prowse recebeu a bola livre, virando a partida. Chute ainda bate na trave e volta para o meia, 2 a 1 West Ham com requintes de crueldade.

Foto: Divulgação / West Ham

Tottenham oscila na temporada

Com 10 jogos de invencibilidade nas primeiras rodadas da Premier League, a equipe de Ange Postecoglou sentiu o baque da oscilação na temporada, já são 5 jogos sem vencer.

A derrota por 4x1 em jogo contra o Chelsea decretou o início do mau momento, desde então os londrinos perderam dois jogos em casa e um fora contra o modesto Wolverhamptom.

West Ham sobe na tabela

De vitória em vitória, os Hammers vão subindo na tabela e chegam na 9º posição com 24 pontos, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos.

A equipe não se deixou abalar com início ruim no campeonato e retomou o caminho das vitórias. Com contratações importantes, como Mohammed Kudus e James Ward-Prowse, a expectativa é de classificação para a Europa League.

Sequência de jogos

Os times tem o mês de dezembro movimentado pela frente. West Ham joga no próximo dia 10 contra o Fulham fora de casa, e terá sequência duríssima contra times do Big Six.

O Tottenham tem jogos apenas do campeonato inglês e terá a chance de reverter a situação atual, mas com algumas "pegadinhas" no meio do caminho, como Brigthon e Newcastle.