Aston Villa vence Manchester City de forma dominante e entra no G-4 da Premier League

Em duelo válido pela 15ª rodada da Premier League, disputado no Villa Park nesta quarta-feira (6), o Manchester City foi derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0 com gol marcado por Leon Bailey.

Intensidade do Aston Villa surpreende equipe de Guardiola

Diferentemente da expectativa que cerca um jogo do Manchester City, o Aston Villa não ficou intimidado pela equipe de Guardiola e jogou de igual para igual contra os atuais campeões nacionais.

Logo aos 6', Ederson apareceu duas vezes para defender o chute de Bailey frente a frente a batida de chapa no ângulo direito do zagueiro Pau Torres, lance que terminou com bola espalmada de mão trocada.

Depois, foi a vez do goleiro campeão mundial brilhar pelo Aston Villa mais uma vez. Foden costurou a marcação e espetou bola em profundidade para Haaland chutar cruzado. Martínez espalmou, Bernardo Silva pegou o rebote e lançou na cabeça do artilheiro, mas o goleiro novamente defendeu.

Na sequência do primeiro tempo, o Manchester City dominou a posse de bola e tentou ocupar o campo ofensivo, mas não conseguiu nenhuma finalização de perigo graças à organização tática da equipe de Unai Emery.

Antes do intervalo, aos 46', Douglas Luiz chegou a balançar a rede de Ederson no cabeceio, mas o bandeira anulou indicando que a bola saiu no cruzamento de Digne.

Manchester City sofre no segundo tempo e não consegue impor estilo ofensivo

O Aston Villa conseguiu manter a mesma organização tática no segundo tempo e o Manchester City não conseguiu levar perigo em 20 minutos de futebol, deixando Pep Guardiola muito incomodado no banco de reservas.

Aos 19', os mandantes tiveram uma boa oportunidade depois que Bailey acertou um excelente passe achando McGinn livre na esquerda da área. O capitão driblou Rúben Dias e bateu colocado, mas a bola passou ao lado da trave.

Equilibrando mais a posse de bola, o Aston Villa enfim conseguiu abrir o placar no Villa Park dez minutos depois. Aos 29', em contragolpe fatal, Bailey deixou vários marcadores para trás até chegar na área para chutar de canhota e contar com desvio de Rúben Dias para vencer Ederson.

Embalado com a abertura do placar, os comandados de Unai Emery quase ampliaram aos 33' depois que Watkins encontrou espaço para finalizar dentro da área, mas o chute foi travado por Stones e Ederson evitou a chegada de Douglas Luiz no rebote. Em nova oportunidade aos 41', o brasileiro recebeu de Watkins na meia-lua com liberdade e bateu de chapa, acertando a trave esquerda.

O Manchester City até tentou pressionar mais nos acréscimos, mas a defesa do Aston Villa foi implacável ao segurar a vitória sem sustos. A equipe de Pep Guardiola finalizou apenas duas vezes durante o jogo inteiro.

Tabela

Com a vitória, o Aston Villa ultrapassou o Manchester City na tabela de classificação da Premier League assumindo a terceira posição, com 32 pontos, deixando os Citzens em quarto lugar com 30pts.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League neste sábado (9), o Aston Villa recebe o Arsenal em duelo direto pela liderança do campeonato. Enquanto isso, o Manchester City visita o Luton Town, neste domingo (10).