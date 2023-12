West Ham acaba com Freiburg, garante liderança e vai direto às oitavas de final

Na tarde desta quinta-feira (14), West Ham recebeu o time alemão Freiburg pela Europa League na última rodada da fase de grupos. Os ingleses venceram com facilidade por 2x0, garantindo o primeiro lugar.

As duas equipes já estavam classificadas mas o primeiro lugar precisava ser definido. Os Hammers fizeram o dever de casa e garantiram um caminho mais simples até o título, ficando no pote um e indo diretamente às oitavas de final.

Primeiro tempo dominante

Os donos da casa tomaram conta do jogo do início ao fim, mas o primeiro tempo se destacou pelo volume de chances e dois gols definidores.

Logo aos 5', o meia brasileiro Lucas Paquetá carimbou o travessão em pancada da entrada da área, ditando o ritmo da partida. Não demorou para sair o primeiro gol, aos 14' de jogo Edson Álvarez achou Kudus em lançamento por cima, deixando o ganês livre para finalizar, 1x0.

Foto: Diivulgação / West Ham

O garçom do primeiro gol também deixou o dele, Edson Álvarez avançou pela entrada da área tabelando com Bowen, finalizou em meia altura tirando do goleiro rival, 2x0 aos 42'.

Segundo tempo sem sustos

Com o resultado seguro e liderança garantida, o West Ham abaixou seu ritmo de jogo mas continuou com a posse, atacando em momentos mais selecionados. Freiburg até finalizou algumas vezes na segunda etapa mas nada que assustasse a equipe inglesa.

Grupo A e regulamento

West Ham passou em primeiro com 15 pontos seguido dos alemães, com 12. A tradicional equipe da Grécia, Olympiacos, ficou em 3º e cairá para a Uefa Conference League, competição que o West Ham foi campeão no ano passado.

Foto: Divulgação / West Ham





A Europa League funciona como uma segunda divisão europeia, por isso, os 2º colocados de cada grupo enfrentam os "derrubados" da Uefa Champions League. Em uma fase antes das oitavas, o confronto leva o nome de "playoffs" e tem o mesmo formato, ida e volta, resultado agregado e eliminatório.