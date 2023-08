West Ham segura a pressão e vence o Chelsea pela Premier League

Neste domingo (20), West Ham e Chelsea se enfrentaram pela segunda rodada do campeonato mais disputado do mundo, a Premier League. O jogo ocorreu no estádio dos Hammers, o London Stadium, onde os mandantes saíram vitoriosos pelo placar de 3 a 1.

Primeiro tempo agitado em Londres

Com pouco tempo de partida os donos da casa abriram o placar, aos 6 minutos, em uma cobrança de escanteio na medida de Ward-Prowse. O zagueiro Aguerd subiu e cabeceou pro fundo das redes.

Após sofrerem o gol os Blues passaram a controlar mais o jogo, com trocas de passes eles envolveram o West Ham, levando mais perigos nas ações ofensivas. Não demorou para ter resultado, aos 27 minutos, o empate veio. Chukwuemeka acertou um belo chute no cantinho após uma jogada individual, sem chances para o goleiro Areola.

Os visitantes ainda tiveram a chance de ir para o intervalo na frente, mas Enzo Fernández acabou desperdiçando a cobrança de pênalti.

Segunda etapa insana

​​​​​​​O início do segundo tempo parecia até um replay do primeiro, com pouco tempo de bola rolando Antônio colocou os mandantes na frente do placar novamente, com outra bela assistência de Ward-Prowse.

Então os Blues tiveram que remar de novo para tentar empatar, só que dessa vez encontraram mais dificuldade. Mesmo após a expulsão do autor do primeiro gol, Aguerd, o Chelsea não conseguia ter sucesso nas finalizações.

O técnico Pochettino colocou o que tinha de melhor no banco em campo para tentar reverter o resultado, nomes como Mudryk e a recente contratação Moisés Caicedo, mas parece que o time sentiu a falta de entrosamento.

Quase no final do jogo, o árbitro marcou mais um pênalti, só que dessa vez para o outro lado. O meio campista Lucas Paquetá foi para a batida e converteu, fazendo o terceiro gol e dando números finais a partida.

Calendário

​​​​​​​As duas equipes voltam a jogar pela terceira rodada da Premier League. O Chelsea joga na sexta-feira (25) contra o Luton, o duelo será no Stamford Bridge, às 16h. Já o West Ham vai visitar o Brighton, no Falmer Stadium, 13h30 da tarde no sábado (26).