Milan vira jogo, elimina Newcastle e conquista vaga na Europa League fora de casa

Na tarde desta quarta-feira (13), aconteceu o último jogo da fase de grupos da Uefa Champions League, Newcastle e Milan se enfrentaram na Inglaterra decidindo quem iria para a Europa League, o time italiano venceu e segue com chance de título internacional na temporada.

Os times integravam o temido "Grupo da Morte", com Borussia Dortmund e PSG. Fazendo valer esse equilíbrio, todos tinham chance de se classificar nessa última rodada com combinações de resultados, mas o confronto terminou em 1x1 e Dortmund avançou em primeiro seguido do Paris.

Primeiro gol e classificação momentânea

O jogo começou fechado com o time da casa comandando as ações. Depois de algumas tentativas e um carrinho milagroso de Tomori, o brasileiro Joelinton abriu o placar com uma pancada no ângulo aos 33', Newcastle vencendo e se classificando para as oitavas de final, deixando o Paris Saint Germain para trás.

Foto: Divulgação / Newcastle

O time do Milan não encaixava seus contra ataques e finalizou apenas uma vez, mantendo a postura defensiva e pouco criativa. A equipe sofre com lesões nessa temporada e marcou apenas 5 gols na Champions até aqui.

Virada e impacto físico

O segundo tempo contou com mudança tática da equipe visitante. Milan mais solto e ofensivo deixou a partida interessante, Bruno Guimarães ainda carimbou a trave e o placar se mantinha favorável aos ingleses. Aos 59' Rafael Leão achou Tomori no meio da área, que pegou de mal jeito na bola, mas sobrou para Giroud, que calmamente deu o passe para Christian Pulišić empatar, 1x1.

Foto: Divulgação / Milan

Nesse momento a combinação de resultados não classificaria nenhum dos times as oitavas, porém, Newcastle ia à Europa League se persistisse o empate.

A falta de jogadores disponíveis claramente influenciou o jogo dos donos da casa. O time italiano usa transições rápidas e contra ataques como arma principal, Stefano Pioli percebeu a exausta defesa dos rivais e promoveu a substituição de jogadores velozes.

O resultado das mexidas foi visível no gol da vitória, Samuel Chukwueze que havia acabado de entrar recebeu em velocidade e guardou na gaveta, Milan vencendo aos 85' e conquistando a terceira colocação.

Foto: Divulgação / Milan

Milan na Europa League

O time italiano aguarda as definições dos grupos da competição, mas tem a certeza de enfrentar o segundo colocado do grupo. O torneio conta com mais equipes que a Champions League, tendo uma fase adicional na etapa elimintatória.

Próximos jogos

Newcastle recebe o Fulham em casa pela Premier League (16), e confronto eliminatório contra o Chelsea pela Copa da Liga (19). O time figura na 7ª colocação do Campeonato Inglês e sofre com desfalques nessa primeira metade de temporada.

Milan enfrenta o Monza em casa (17) e Salernitana fora (22). O gigante italiano está em 3º na Serie A e precisa encaixar uma boa sequência para não deixar a Juventus e Inter de Milão se distanciarem na pontuação.