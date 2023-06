West Ham bate Fiorentina e se sagra campeã da UEFA Conference League

Fiorentina e West Ham se enfrentaram nesta quarta-feira (07), no Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca pela final da UEFA Conference League, e a equipe londrina venceu por 2 a 1 e levou a taça da competição. Os gols foram marcados por Benrahma e Bowen para aos Hammers, e por Bonaventura para a Viola.

Primeiro tempo estudado entre as equipes

A primeira etapa foi burocrática por partes dos dois times, com poucas chances de gol e as equipes se estudando bastante. A Fiorentina foi levemente superior na primeira parte e até conseguir chegar ao gol já nos acréscimos com Luka Jovic, mas foi anulado após checagem do VAR e identificado impedimento no lance.

O primeiro tempo também ficou marcado pelo corte na cabeça sofrido pelo lateral esquerdo Biraghi, da Fiorentina, após ser atingido por um objeto atirado pela torcida do West Ham. Por sorte foi somente um sangramento superficial e o jogador foi autorizado pelos médicos a seguir em campo.

Segundo tempo movimentado e com gol de título no fim

A segunda etapa foi bem diferente da etapa inicial, com os times buscando o ataque a todo instante, e não à toa as equipes chegaram aos seus gols. Aos 66 minutos, Bowen foi lançado no ataque, matou a bola no peito e foi desarmado por Biraghi. No entanto, o desarme foi feito com a mão e juiz após consultar o VAR assinalou pênalti para o West Ham. Benrahma foi para a cobrança e abriu o placar para a equipe de Londres.

A Fiorentina respondeu rápido e logo cinco minutos depois, aos 71, chegou ao gol de empate após Bonaventura receber a bola de Nico Gonzales. O camisa 5 dominou dentro da área e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Areola, deixando tudo igual na partida.

Quem conhece futebol, sabe que a partida só acaba após o apito final. Durante o Midia Day do West Ham, o meio campista Bowen disse que essa final era o jogo mais importante da sua carreira, e ele fez valer sua palavra: Aos 89 minutos, Lucas Paquetá achou grande passe para Bowen que bateu cruzado na saída do goleiro Terracciano e fez o segundo gol da equipe de Londres, o gol do título do clube.