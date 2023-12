Borussia Dortmund arranca empate contra Augsburg em partida marcada com gols no primeiro tempo

O Borussia Dortmund viajou até Augsburg para enfrentar o time da casa pela 15ª rodada da Bundesliga neste sábado (16). A partida ficou marcada por amplo domínio dos visitantes, que não conseguiram sair com a vitória e acabaram empatando em 1 a 1.

Augsburg sai na frente com gol polêmico e Dortmund empata em linda jogada

Divulgação/Augsburg

De fato, a partida começou com amplo domínio do Borussia Dortmund, estendendo-se por todo o confronto. No entanto, quem saiu na frente foi o Augsburg, em uma jogada um tanto polêmica.

Aos 23 minutos, Demirovic recebeu um chutão vindo da defesa e apostou corrida com Schlotterbeck. O atacante acabou empurrando o zagueiro, que caiu na jogada. O árbitro deixou o jogo seguir, e o bósnio abriu o placar para os mandantes.

Depois disso, o jogo virou ainda mais um ataque contra defesa. O Borussia Dortmund conseguiu chegar ao gol de empate após uma linda trama coletiva entre Reus, que acionou Malen. O atacante tabelou com Füllkrug, servindo o holandês em uma bela parede para igualar as coisas.

Dortmund martela, mas Augsburg segura as pontas

Divulgação/Augsburg

O segundo tempo foi um caminhão de chances perdidas para o Borussia Dortmund e também para o Augsburg. Os aurinegros chegaram a levar muito perigo em chances perdidas por Malen e Füllkrug, este último exigindo um milagre do goleiro Dahmen.

Enquanto isso, os mandantes abusavam dos contra-ataques e também levaram perigo ao gol de Gregor Kobel, que precisou fazer algumas boas intervenções para manter o placar igualado.

Por fim, o jogo acabou empatado em 1 a 1, um péssimo resultado para o Dortmund e importante para o Augsburg se manter entre os dez primeiros da Bundesliga.

Tabela

De fato, o Borussia Dortmund, com o empate, permanece longe dos líderes da Bundesliga, na quinta colocação, vendo a sombra do Hoffenheim, sexto colocado. Por outro lado, o Augsburg caiu uma posição e agora ocupa o décimo lugar.

Calendário

A Bundesliga aperta o passo antes de sua pausa de inverno e tem sua última rodada de 2023 acontecendo no meio da próxima semana. O Augsburg vai enfrentar uma dura partida fora de casa diante do ótimo Stuttgart na quarta-feira (20), às 16h30.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund joga na terça-feira (19), diante do rival que impediu o título da Bundesliga na última temporada, o Mainz. A partida acontece em Dortmund às 16h30.