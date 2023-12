Arsenal segura empate contra Liverpool e mantém liderança da Premier League

Em clássico movimentado em Anfield neste sábado (23), o Arsenal segurou empate com o Liverpool por 1 a 1 na 18ª rodada e manteve a liderança da Premier League. Gabriel Magalhães marcou para os Gunners, enquanto Mohamed Salah foi às redes pelos Reds.

Arsenal abriu o placar com Gabriel Magalhães, mas Liverpool empatou com Salah

A etapa inicial foi movimentada desde o primeiro tempo e o Arsenal demonstrou o seu "cartão de visitas" logo aos quatro minutos. Em cobrança de falta, Odegaard ergueu a bola da intermediária e Gabriel Magalhães aproveitou a liberdade para testar firme no contrapé de Alisson.

Os Gunners tentaram ampliar a vantagem logo na sequência com Martinelli acelerando pelo corredor central até abrir na direita para Gabriel Jesus, só que o atacante chutou cruzado por cima do gol defendido pelo goleiro brasileiro.

Na sequência do primeiro tempo, o Liverpool exerceu uma pressão considerável para cima dos Gunners rodando a bola no campo ofensivo até conseguir buscar o empate aos 29. Do campo defensivo, Alexander-Arnold encontrou lançamento para Salah nas cosas de Zinchenko. O egípcio entrou na área e abriu espaço para a canhota, chutando firme no ângulo esquerdo.

Antes do intervalo, aos 41, Saka saiu na cara do gol após pifada de Jesus, mas Alisson fechou o ângulo e rolou na medida para Martinelli, que desperdiçou e finalizou para fora.

Liverpool controlou mais as ações no segundo tempo

Logo com apenas nove minutos, Gomez invadiu a área como um atacante pela esquerda e ajeitou o corpo para bater de chapa rente à trave esquerda de um Raya que já estava vendido no lance.

O Liverpool acumulou mais posse de bola no segundo tempo e chegou à marca de 55%, e chegou com enorme perigo. Aos 26, Eliott deixou o banco de reservas e chutou de fora da área após desvio de Gabriel Magalhães e a bola bateu na trave.

Logo na sequência, em contra-ataque que parecia fatal na maior chance do jogo, Salah partiu em velocidade com cinco contra a um. O artilheiro serviu na medida para Arnold na direita, mas o lateral acertou o travessão e desperdiçou o gol da vitória.

Tabela

Com o empate, o Arsenal foi a 40 pontos e manteve a liderança da Premier League, enquanto o Liverpool fechou a rodada com 39, ultrapassando o Aston Villa no saldo de gols.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool visita o Burnley às 14h30 (de Brasília) da terça-feira que vem (26), no Turf Moor. Dois dias depois, às 17h15, o Arsenal recebe o West Ham, no Emirates Stadium.