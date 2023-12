Destruidor de gigantes! Aston Villa vence Arsenal pela Premier League

Sensação do momento na Premier League, o Aston Villa segue surpreendendo e venceu outro time do Big-six neste sábado (09). A vítima da vez foi ninguém menos que o líder Arsenal, comandado por Mikel Arteta. McGinn marcou o único gol da partida na vitória magra no Villa Park.

A euforia do time comandado por Unai Emery fica ainda maior se olharmos pra rodada anterior, quando o Aston Villa derrotou o Manchester City, também por 1 a 0, e garantiu três pontos preciosos no Campeonato Inglês. Com a vitória sobre os Gunners, os Villans assumiram a terceira colocação, com 35 pontos e tiraram a liderança do Arsenal, que foi ultrapassado pelo Liverpool.

Aston Villa tem começo avassalador e marca gol no início

A partida começou com os donos da casa pressionando em busca do primeiro gol, assim como fizeram contra o Manchester City de Pep Guardiola. Entretanto, diferente da partida anterior, quando o gol saiu só no fim, dessa vez saiu no começo.

Logo aos 7 minutos de primeiro tempo, Leon Bailey avançou pro ataque e tocou para trás, encontrando o companheiro John McGinn na cara do gol. Ele só teve o trabalho de tirar do goleiro David Raya para abrir o placar: 1 a 0.

Após o gol, o Arsenal partiu em busca do empate e pressionou. Aos 36, Martinelli recebeu um belo passe, mas parou na zaga. Três minutos depois foi a vez de Odegaard chegar com perigo, mas o atleta parou em Dibu Martínez.

Arsenal tem dois gols anulados e perde a liderança

Na segunda etapa, os Gunners voltaram dispostos a virar, mas a defesa bem postada do Aston Villa segurou a pressão. Aos 47, Gabriel Jesus caiu depois de um desarme dentro da área, mas o árbitro não marcou o pênalti e mandou seguir.

Aos 65, Bukayo Saka mandou a bola para as redes, mas o lance foi paralisado e anulado por impedimento. Após análise do VAR, a anulação foi confirmada.

Aos 90, foi a vez de Nketiah empatar, mas o árbitro viu um toque de mão e anulou o gol. Depois, confirmou-se o toque pelo árbitro de vídeo e o placar se manteve em 1 a 0.

Com o resultado, os Gunners caíram para a vice-liderança da Premier League, com 36 pontos, e foram ultrapassados pelo Liverpool que, agora, tem 37. O Aston Villa é o terceiro colocado com 35.

Agenda

O Aston Villa volta a campo na próxima quinta-feira (14), para encarar o Zrinjski Mostar, às 14h45, pela sexta rodada da UEFA Conference League. O Arsenal, por sua vez, visita o PSV, na terça-feira (12), na Champions League, no mesmo horário.