Eintracht Frankfurt vence fora de casa e tira a invencibilidade do RB Leipzig

Fora de casa, o Eintracht Frankfurt bateu o RB Leipzig por 1 a 0 na Arena Red Bull Leipzig Arena. Os donos da casa pressionaram a partida toda, mas não conseguiram furar a barreira defensiva dos visitantes. Com apenas um chute no gol, o time comandado por Toppmoller saiu vitorioso e ultrapassou momentaneamente a equipe do Borussia Dortmund na quinta posição.

Frankfurt abre o placar no início do jogo

O jogo mal tinha começado e o Frankfurt já surpreendeu abrindo o placar da partida aos cinco minutos, com Knauff, finalizando de dentro da área e guardando no fundo do gol defendido por Blaswich. A partir daí, a equipe do Leipzig passou a comandar as ações do jogo.

Dominância do Leipzig

Após o gol sofrido, só a equipe da casa jogou. A equipe de Marco Rose se postou para frente e começou a pressionar os visitantes. Com 31 chutes (8 no gol), 64% de posse de bola e 15 escanteios, o Leipzig martelava a equipe de Frankfurt. Mas apesar da ampla dominância dos Touros Vermelhos, a equipe não conseguiu balançar as redes na partida.

Defesa impecável de Frankfurt

O time visitante sofreu o jogo todo com a forte equipe de Leipzig, ainda mais quando jogam em casa. Mas o time soube se portar muito bem defensivamente e aguentou a pressão. O time saiu vitorioso fora de casa e somou três pontos importantes para a sequência da competição.

Queda da invencibilidade do Leipzig

O RB Leipzig viu sua invencibilidade de seis jogos cair hoje contra o Frankfurt. Eram cinco partidas sem perder na Bundesliga e uma na Champions League, contra o Young Boys. No período foram cinco vitórias e um empate, contra o Werder Bremen, fora de casa.

Como fica?

O Leipzig mesmo com a derrota continua na quarta posição do campeonato com 33 pontos somados. Enquanto a equipe do Frankfurt chegou aos 27 pontos e ultrapassou o Borussia Dortmund (com um jogo a menos) na quinta posição.

Próximos compromissos

O Leipzig recebe o líder da competição, Leverkusen, no próximo sábado às 14:30h (de Brasília). Já o Eintracht visita o Darmstadt também no sábado, mas às 11:30 da manhã. Ambos jogos são válidos pela 18a rodada da Bundesliga.